Mercedes se poprvé vydal s kombi do terénu. Nový model nabízí víc komfortu než limuzína

V kategorii kombi do terénu už řadu let panuje konkurenční Audi A6 allroad quattro. Mercedes ale se svým novým modelem E AllTerrain dokazuje, že zvýšené kombi pro občasnou jízdu lehkým terénem postavit umí. Se vzduchovým podvozkem, pohonem všech kol a automatickou převodovkou patří mezi nejpohodlnější modely ve své kategorii.

Vítejte ve třídě allroadů. Co je to za auta? To stačí vzít klasický kombík, lehce mu zvýšit podvozek, přidat plastovou nebo kovovou ochranu do terénu a pohon všech kol. Rázem se auto stane přitažlivým pro ty, kteří zastávají aktivní životní styl a chtějí se tím pochlubit i svému okolí.



V této kategorii nenajdete příliš širokou nabídku modelů, ale pomalu se rozšiřuje. Jejím nejznámějším zástupcem je Audi A6 allroad quattro, které posléze inspirovalo další automobilky ke stejnému postupu. Teď je tu třeba i Volkswagen nebo Volvo, konkurencí může být Subaru. Je až zvláštní, že Mercedes se vstupem do této třídy dlouho váhal. Nyní je to poprvé.



Novinka nese jméno E AllTerrain a designem rozhodně nepřekvapí. Také její autoři nasadili stejné osvědčené ingredience. Zvýšený podvozek a ochrana do terénu ale nové třídě E velmi sluší. Hezký pohled je na ni zejména s rozsvícenými výraznými světlomety a také v některém z nápadnějších barevných provedení, jako je například sytě červené.



Ke kabině není mnoho co dodat, protože je samozřejmě totožná s klasickým kombi třídy E včetně rozměrů, použitých luxusních materiálů a ovladačů. Kompletní test auta Mercedes-Benz E kombi najdete zde.

Varianta AllTerrain ale přece jen nějaké novinky přináší. Jde třeba o možnost vybrat dekor z hliníku, který připomíná uhlíkové vlákno. Navíc jsou tu také unikátní koberečky. Pokud majitel zabrousí do menu zábavního systému, najde tam zase speciální obrazovku pro jízdu v terénu, která informuje třeba o natočení kol, úhlu náklonu nebo stoupání. Nechybí ani kompas.



Pro Mercedes E AllTerrain je už v základní výbavě k dispozici stálý pohon všech kol i vzduchový podvozek. Ten oproti běžnému kombi dokáže kromě tuhosti tlumičů měnit i světlou výšku podle zvoleného jízdního režimu. Do výběru módů proto přibyl režim příznačně nazvaný All-Terrain.



Oproti klasickému kombi má AllTerrain celkem o 29 milimetrů vyšší podvozek, z čehož 14 mm dělají větší pneumatiky a 15 mm standardní nastavení podvozku Airmatic. Ten má tři výšky, maximálně se zvedne o 35 mm oproti základní poloze. Celková hodnota světlé výšky tedy může být mezi 121 až 156 mm.

Mercedes-Benz E 220d 4Matic AllTerrain Motor: 4 válce v řadě

Objem: 1950 ccm

Výkon: 143 kW / 194 k při 3800 ot/min

Točivý moment: 400 Nm při 1600-2800 ot/min

Kombinovaná spotřeba: 5,2 l/100 km

Zrychlení 0-100 km/h: 8,0 s

Max. rychlost: 232 km/h

To by bylo pro opravdový off-road hodně málo, lepší hodnoty má také řada konkurentů v dané třídě i SUV. Mercedes tak je i přes svou výbavu určen hlavně na cestování po asfaltu. Výjezdy mimo zpevněné silnice by měl podnikat jen občasně a nejlépe jen na horší polní a lesní cesty. Překonávat větší překážky bychom si s ním netroufli. A brod? Auto zvládne maximálně 300 milimetrů hluboký potok.



Stuttgartský allroad ale chce svého majitele potěšit jinde než v bahně a písku. Je to ideální auto na velmi dlouhé cestování. Během prvního svezení v okolí rakouského Innsbrucku jsme byli uneseni komfortem, který Airmatic nabízí. Povrch žehlil takřka dokonale, až jsme si připadali ještě lépe než na palubě „limuzíny“ Mercedesu třídy S. V kabině navíc v legálních rychlostech panuje ticho, a tím i akustická pohoda.



A to i přesto, že jsme novinku zkoušeli se vznětovým motorem. Naftový čtyřválec 220 d dával znát svůj charakter až po prudkém sešlápnutí plynu a vytočení do vysokých otáček. Stěžovat si nelze ani na dynamiku. Jednotka má výkon 194 koní a točivý moment 400 Nm, přičemž se chlubí spotřebou 5,2 litru nafty na 100 km. Na její ověření bylo svezení s Mercedesem příliš krátké. Stovka zabere rovných 8 sekund a auto uhání maximální rychlostí 232 km/h. Povedlo se i spojení s automatickou převodovkou s devíti stupni, která i při dálničních rychlostech nechá jednotku v nízkých otáčkách, a tím prospívá spotřebě.

Právě na cestování po dálnici může být Mercedes vybaven celou řadou asistentů. Vyzkoušeli jsme systém Drive Pilot, který pomocí sady kamer, senzorů a radaru kontroluje prostor okolo vozu. Udržuje rychlost a aktivně zasahuje do řízení tak, aby auto jelo v pruzích. Do rychlosti 130 km/h navíc polohu auta nevyvozuje z čar na silnici, takže může pokračovat i tam, kde jsou pruhy přerušené, jako například při průjezdu stavbou.



Čtečka dopravních značek zase informuje řidiče o maximální povolené rychlosti. Tu lze se systémem také propojit a auto pak bude měnit svou rychlost nejen v závislosti na okolním provozu, ale právě i na značkách. Při použití blinkru navíc Mercedes umí sám přejet z pruhu do pruhu (a nestřetnout se u toho s jiným autem), čímž se asi nejvíc přibližuje systému Auto Pilot u luxusních elektromobilů Tesla.



U nového Mercedesu E AllTerrain tedy platí, že pokud budete mít k dispozici dostatečně velký rozpočet, můžete si auto nechat nejen vyzdobit vysoce kvalitními materiály, ale i vybavit obrovským množstvím elektroniky. Do showroomů ale zatím není potřeba spěchat. Ceny modelu budou známé od ledna, první vozy se na silnice dostanou v dubnu. Nejprve bude k dostání zkoušený čtyřválec, v průběhu příštího roku se pak na trhu objeví ještě silnější šestiválec.

autor: Jan Markovič