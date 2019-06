Mercedes má skutečnou limuzínu do terénu. Vyzkoušeli jsme nové obří SUV GLS

Obr je zpátky. Mercedes uvedl na český trh své největší SUV, které svými rozměry deklasuje konkurenty evropských prémiových značek. Poprvé jsme mohli vyzkoušet zbrusu nový Mercedes-Benz GLS.

Bývala to taková levnější alternativa k Range Roveru. Už není. Mercedes-Benz GLS je ve své třetí generaci autem, které majitelé britské klasiky mezi velkými luxusními SUV nebudou moci přehlížet.

Na délku má lehce přes 5,2 metru a jediný vůz, jenž by mu v tomto směru mohl konkurovat, je ještě delší a ještě luxusnější Rolls-Royce Cullinan. Ostatní SUV jsou na GLS krátká, i Range Rover s prodlouženým rozvorem i zcela nové a rovněž mamutí BMW X7.

Právě nová vlajková loď mnichovské automobilky může dost možná být tím autem, které donutilo Mercedes do vývoje šlápnout. Starší generace velkého SUV totiž ztrácely, a to hlavně v oblasti vnímané kvality.

Novinka ale v tomto směru nenechává nic náhodě, palubní deska se nese v duchu dalších moderních modelů značky. Kombinuje kvalitní dřevo a hebkou prošívanou kůži. Vedle Range Roveru tak GLS už konečně nevypadá jako nějaký chudý příbuzný.

Majestátní rozměry se navíc kladně podepsaly na již tak velice dobré prostornosti. Rozvor má přes tři metry a prostor pro kolena ve druhé řadě se zvětšil o necelých devět centimetrů. GLS je standardně sedmimístné a všechna sedadla mají elektrické ovládání, na pouhý povel tlačítka se všechny zadní pozice dají dokonce sklopit do podlahy, což zvětší zavazadlový prostor na 2400 litrů.

Zdarma můžete také získat šestimístnou variantu se dvěma sedadly v druhé řadě, kterou si kvůli lepšímu přístupu na místa zcela vzadu žádali Američané. Za příplatek je pak k dispozici luxusně provedená prostřední třímístná lavice s tabletem schovaným ve střední loketní opěrce, z něhož lze ovládat palubní systém, klimatizaci nebo masážní funkce sedadel.

Zcela dozadu, tedy do třetí řady, se pak s koleny poskládají i lidé s výškou do 1,94 metru, na hlavu už jim ale mnoho místa nezbude. Pro maximální komfort je k dispozici také až pětizónová klimatizace.

Luxusní a promyšlený koncept interiéru doplňuje palubní systém MBUX s digitálními budíky a výtečným hlasovým ovládáním, které čistě a přirozeně reaguje na české pokyny od zadání adresy až po volbu rozhlasové stanice.

V USA je systém tak daleko, že umí i vyprávět vtipy (k popukání: "Two fish in the tank. One asks: "How do you drive this thing?") nebo poradí, kolik že je druhá odmocnina ze tří (to v Česku nepotřebujeme, víme přece přesně, že je to "skoro dva").

Pokud by vám komunikace s robotickým mercedesem nevyhovovala, k dispozici je i trochu těžkopádný touchpad na středové konzoli, dotykový displej a dvojice dotykových plošek na volantu. Jako celek je MBUX velice povedeným systémem, který hlavně díky intuitivnímu hlasovému ovládání napravuje zmatečnost svých předchůdců.

Navíc nechybí takové vychytávky jako navigace s rozšířenou realitou, která na displej promítá obraz z kamery doplněný o grafické pokyny o odbočení, nebo head-up displej, na němž jdou zobrazit takové podružnosti, jako je stav pohonu všech kol.

Mercedes doslova napěchoval GLS i jinou technikou. O řadě technických libůstek, které GLS nabízí, jste možná ještě ani nevěděli, že je potřebujete, řada z nich ale svůj význam má. Jízdní asistenty jdou tak daleko, že adaptivní tempomat podle údajů z navigace sám zpomaluje do zatáček a před kolonami, auto umí v podstatě samo couvat s přívěsem, vzduchový podvozek má režim, který usnadní vjetí do automyčky, a tak dále.

Vraťme se ale k základům. Jak se s takovým obrem, jakým je GLS, jezdí? Předně musíme přiznat, že jsme se s autem poprvé seznámili v americkém Utahu, kde je všechno tak nějak větší a dostatečně dimenzované. Vedle amerického fullsize pick-upu, jakým je Ford F-150, je pětimetrový mercedes vlastně docela kompaktním autem, což v centru Prahy zcela jistě platit nebude.

I u nás ale veliký mercedes bude především všehoschopným autem. Tichý a pohodlný na dlouhé cesty, v zatáčkách drží a do těch utažených se díky slušnému rejdu až překvapivě snadno poskládá.

Jen je třeba nepřepálit rychlost na nájezdu, i přes všechnu snahu o odlehčení konstrukce má GLS více než 2,5 tuny s řidičem a naložit jde na tři a čtvrt. Přijdou tedy chvíle, kdy fyziku neoblafnou ani 23" disky s pneumatikami o šířce větší, než je délka třiceticentimetrového školního pravítka. Hmotnost je znát i při brzdění.

Velkou zásluhu na chování GLS má i vyspělý podvozek, který se standardně dodává se vzduchovým odpružením a adaptivními tlumiči na všech čtyřech kolech. Za příplatek pak Mercedes vytahuje z rukávu trumf, systém nazvaný E-Active Body Control. Tedy vyspělý systém odpružení napájený palubní 48V palubní sítí a doplněný o kameru, která skenuje povrch silnice.

E-Active Body Control dokáže jako jediné podobné řešení na trhu měnit tlumicí a pružicí síly nezávisle na každém kole. Ve zkratce to znamená to, že dokáže zabránit houpavým pohybům karoserie, takže zatímco u klasické verze na obyčejném "vzduchu" máte neustále onen neodbytný pocit plovoucího vozu, u verze s příplatkovým systémem zůstává auto prakticky stále v rovině, jako byste řídili obyčejný hatchback, ne vysoké SUV.

Systém se dá využít k zajímavým trikům - GLS se díky němu umí do zatáček naklánět jako motorkář (trochu nepřirozené, ptáte-li se na náš názor) a hlavně dokáže s nonšalancí limuzíny překonat i relativně těžký terén, aniž by posádka uvnitř létala ze strany na stranu. Až nám vestavěná zkušební verze aplikace v podobě jakéhosi off-roadového trenéra na speciální trase do utažských hor snižovala skóre za to, že jedeme moc rychle. Prostě jsme nevnímali, že je nutné zpomalit.

Vyspělý podvozek zlepšuje i trakci standardního systému 4×4 - dokáže totiž sám přitlačovat kola k povrchu pro lepší přilnavost. Kromě toho umí auto vyhoupat, když zapadne ve sněhu nebo v písku a hračičkové si mohou měnit světlou výšku jednotlivě pro každé kolo.

S příplatkovým off-road balíčkem můžete celé auto zvednout o tři, šest až devět milimetrů. Světlá výška pak stačí i na přejetí skutečně výrazných schodů a k dispozici je i redukční převod pro pomalou jízdu v terénu. Snad jedinou vadou na kráse je to, že dveře nekryjí prahy. Věřte, že zamazat si o špinavou karoserii kalhoty není nic těžkého.

Svým projevem v terénu GLS jen dokresluje svoji ambici stát se univerzálním autem pro každou příležitost. Je dostatečně luxusní, abyste s ním mohli zaparkovat před operou, dostatečně komfortní, abyste v něm mohli projet celou Evropu, dostatečně řidičský, aby se nezalekl horských serpentin (byť vyhledávat je v něm nebudete), a dostatečně schopný, aby se vyškrábal po horských cestách, po nichž jen stěží půjdete.

Stále to tedy rozhodně není vrchol mezi ekologickými auty, byť Mercedesu nelze upřít snahu. Vrcholný osmiválec s označením 580 má sám o sobě výkon 360 kilowattů a s pomocí dodatečného 16kW elektromotoru dostatek síly na to, aby se popral se vším, co před něj postavíte. Jezdili jsme s ním s přijatelnou třináctilitrovou spotřebou.

Mercedes-Benz GLS 400 d 4Matic Motor: naftový 6válec, 2925 cm3, turbo

Výkon: 243 kW při 3600 ot./min

Točivý moment: 700 Nm při 1200 ot./min

Nejvyšší rychlost: 238 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 6,3 s

Kombinovaná spotřeba: 7,6 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 355/890/2400 l

Cena: 2 343 770 Kč

S diesely se dá jezdit téměř za polovinu. Vyzkoušeli jsme 243kW naftový šestiválec 400d a výsledná spotřeba byla 7,8 litru na sto kilometrů, na tak velké auto je to úctyhodné číslo. Pravda ovšem také je, že v ostrých stoupáních do pohoří Wasatch nafťáku síly docházely citelněji než benzinovému osmiválci, který má přece jenom o něco větší výkonnostní rezervu.

V Česku však takové kopce nenajdete, a tak si troufneme odhadnout, že vám bude stačit i základní 210kW naftový třílitr 350 d za 2 250 600 Kč, silnější 400 d je pak o nějakých 93 000 korun dražší. Inu, univerzální velká SUV nebývají levná. A vrcholný osmiválec bude ještě draží, českou cenu ale zatím nezná.