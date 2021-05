V obytném Mercedesu-Benz severní Moravou. Na kapotě hvězda, uvnitř dodávka

Mercedes-Benz nabízí obytnou variantu Marco Polo už skoro čtvrtstoletí. Jeho konkurentem je model California od Volkswagenu. Ačkoli značka s trojcípou hvězdou se vyznačuje prémiovou image, v případě obytné dodávky je základní verze levnější než VW, když vám stačí pouze postel a výklopný stan. Příčina je prostá, Marco Polo Activity vychází z Vita. Cestování je v něm ale skvělé...

Mercedes nabízí tři varianty obytné dodávky Marco Polo. Základní Activity, modely Horizon a pak vrcholnou a nejdražší verzi bez žádného dodatečného označení, zkrátka jen Marco Polo.

V Mercedesu ale vědí, že tu jsou také lidé, kteří od obytňáku chtějí jen to nejpodstatnější - postel. Nepotřebují svou garsonku nacpat na podvozek, nemusí mít kuchyňku, dřez, skříňky, špičkový multimediální systém ani další serepetičky. Jen lůžko a výklopný stan. Hlavně, ať dojede na místo, spát se dá na rozložené zadní lavici anebo v patře.

Tato nejspartánštější verze Marca Pola stojí milion korun. A to je podstatně méně, než na kolik vyjde nejlevnější Volkswagen California. Ovšem pozor, když se pak rozhodnete ceny aut srovnávat a výbavu dorovnávat, samozřejmě se původně významný rozdíl smazává. Zvlášť pokud i v Mercedesu zatoužíte po kuchyňce.

Ale tentokrát jsme dostali do rukou právě základní Marco Polo Activity. Vychází z Vita, nikoli z prémiovější třídy V, a tak je na něm hned vidět, že je to více dodávka. Že jde o výbavově střídmější model, se pozná už podle nárazníku se zaslepenými mlhovkami. Nemá po straně markýzu, a tak ještě více maskuje, že je to auto na cesty. Poznáte to samozřejmě podle nápisu, speciálních samolepek na bocích a té lehce zvednuté střechy, která se manuálně vyklápí.

Zejména uvnitř je hned vidět dodávkový základ. Jednoduchá palubní deska, na které mají použité plasty především jediný úkol - odolat většímu pracovnímu nasazení. Velice jednoduchý infotainment v maličkém displeji, kratší sedáky, to všechno je příznačné spíš pro pracovní auta. Žádný pečlivější pokus o design, zkrátka interiér je velice účelový. Proč ne, aspoň určitě hodně vydrží.

Odkládacích ploch ale není mnoho, mobily se dají odložit do prohlubně na podlaze mezi předními sedadly, káva samozřejmě do rohu palubní desky. Mezi řidičem a spolujezdcem je spoustu místa.

Křesla se pak dají v případě potřeby otočit a uprostřed rozložit stoleček. To jde velmi snadno, cvik si bude posádka muset osvojit až s rozkládáním postele. Vyplatí se to nacvičit v předstihu a neučit se to až první večer na výletě, kdy už se smráká a venku padá teplota v horách k nule.

Activity se prodává jako pětimístné auto, dvě křesla v prostřední řadě jsou za příplatek (23 tisíc každé). Pokud budete cestovat jen ve dvou, zdá se nejrozumnější vyndat z auta prostřední dvě křesla, aspoň je pak v autě víc místa, pod výklopným stanem se dá pohodlně stát a to můžete buď dole, kde je místa na šířku skutečně hodně, anebo pak v létě nahoře ve stanu. Při troše uskromnění se dá na dovolenou vycestovat a spát i ve čtyřech, odvézt lze komfortně sedm osob. Anebo naopak všechny sedačky vyndat a v autě odstěhovat byt.

Cestování s Marcem Polem

Trasa s "naším" obytným Mercedesem byla rozmanitá a velmi dlouhá, ujeli jsme asi 1200 km. První květnový víkend už v nížinách rozkvetly třesně, jabloně a meruňky, ale na Králickém Sněžníku, Pradědu i Lysé hoře se pořád držel sníh.

V noci tak teplota spadla k nule a "bufík", tedy nezávislé topení za necelých 60 tisíc korun, rozhodně přišel vhod. V autě se ve dvou spí skvěle, díky záclonkám je tu i dostatek soukromí. Na šířku má spodní postel 1,4 metru a na délku necelé dva. Rozdíl oproti základní VW California Beach, kterou jsme testovali vloni na podzim, je ve velikosti postele téměř minimální, snad jen na délku se nám zdála o chlup delší.

Stan se vyklápí snadno, dolů to jde hůř, ideální je, když jedna osoba střechu stahuje a druhá zmáčkne pojistku zvenku na vzpěře. Není tu žádný, byť triviální mechanismus s karabinou, jako má California, kterým se střecha zajistí dvoufázově, jen dvě zacvakávací madla.

Také nám chybí, že Marco Polo nemá takové chytré detaily, jako zmiňovaná California - například křesílka prakticky uložená v zadním víku kufru.

Po nedávném drobném faceliftu se do vozu nastěhoval nový motor. Jde o čtyřválcový diesel 300d a nyní má titul nejsilnější motorizace v modelu Marco Polo. Pojí se výhradně s devítistupňovým automatem, vybrat si lze buď pohon na zadní, anebo všechna kola.

Parametry motoru jsou velmi slušné (174 kW, 500 Nm), skvěle se s ním cestuje po dálnici, kde s dodávkou rozhodně nebudete brzdou provozu. Má i velmi příznivou spotřebu, verze s pohonem 4Matic po čtyřsetkilometrové trase po prvním dni, vedoucí zčásti po dálnici, palubní počítač ukazoval hodnotu 8,5 l, druhý den po trase zhruba stejně dlouhé, ale vedoucí po okreskách, spadla na 7,6 l, celkově jsme po 1200 kilometrech spalovali 8,2 l nafty.

Jezdí se s ním přitom samozřejmě tak jako s běžným autem, je sice trochu delší (lehce přes pět metrů), ale připlatit si lze i za parkovacího asistenta. Na to, že jde o dodávku, má i relativně ucházející komfort, testovací vůz přitom neměl adaptivní tlumiče. Když ale budete k Marcu Polu přistupovat jako k dodávce, ve které se dá občas spát, cestování je vlastně velmi příjemné.

Samotný Mercedes o Marcu Polu Activity mluví jako o voze pro "pragmatické individualisty". Není to obytné auto v pravém smyslu slova. Nemá vařič, dřez, ledničku, natož pak toaletu jako větší obytná auta, ale dá se v něm dobře cestovat daleko a pak přespat. Pro dobrodruhy, kteří nechtějí v autě celé dny kempovat, ale spíš se v něm někam dopravit a pak v něm složit hlavu, je naprosto ideální.