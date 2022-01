Budou obytňáky brzy na elektřinu? Mercedes-Benz představuje koncept EQV Marco Polo

Automobilka Mercedes představuje koncept kempinkového modelu Marco Polo na baterky. Na elektrickou dodávku EQV se instalovala obytná přestavba od švýcarské firmy. V porovnání s konvenčním dieselem by ale nepředvedla extra velký dojezd, teoreticky by mohl být maximálně 363 km.

Na výlety po světě a do přírody bezemisně, tedy zatím alespoň v teoretické rovině. Mercedes-Benz představuje koncept elektrického obytného modelu. Je postavený na elektrické dodávce EQV, obytnou přestavbu zajišťuje švýcarská firma Sortimo Walter Rüegg AG. V duchu zavedeného názvu pro kempinkové modely Mercedesu se auto jmenuje po slavném benátském cestovateli Marco Polo.

V Mercedesu jsou totiž přesvědčeni, že i bez elektrifikace se v budoucnu neobejdou ani auta pro dobrodruhy. "Trh obytných vozů má pro divizi Mercedes-Benz Vans strategický význam. Chceme na něm pokračovat v růstu. V kategorii obytných automobilů je budoucnost rovněž elektrická," říká Klaus Rehkugler, vedoucí prodeje a marketingu divize Mercedes-Benz Vans.

Značka ostatně elektrifikuje všechny své modelové řady. V nabídce má pro koncept vhodnou dodávku EQV, luxusní osobní variantu, která vychází z třídy V. Model EQV se dodává se dvěma verzemi akumulátorů, EQV 300 má baterie o kapacitě 90 kWh a dojezd až 363 kilometrů, EQV 250 s kapacitou akumulátoru 60 kWh má ujet až 236 kilometrů. Oba modely jsou k dispozici se dvěma délkami karoserie (s vnější délkou 5140 mm, nebo 5370 mm).

Jak ale ovlivní hmotnost Marco Pola reálný dojezd auta, není známo, firma informace nezveřejnila. "Je to zatím jen ukázka možnosti přestavby elektrického modelu EQV," vysvětluje Věra Musilová, tisková mluvčí českého zastoupení divize užitkových vozů v Mercedesu.

S ohledem na fakt, že obytná auta si lidé kupují často i proto, aby cestovali dále od lidí, by znamenalo, že by se s elektrickým modelem muselo cestu více plánovat, aby se auto dostatečně nabilo. Automobilka alespoň slibuje, že EQV 300 lze na rychlonabíjecí stanici nabít z 10 na 80 procent za zhruba tři čtvrtě hodiny. Vůz má také navigaci využívající online data a umí odhadnout, kam s ohledem na stav nabití baterie dojedete. Jako centrální ovládací jednotka slouží informační a zábavní systém MBUX.

Přestavba od švýcarské firmy zahrnuje výklopnou střechu, kde se nachází lůžko pro dvě osoby. Součástí jsou také kuchyňské moduly. Kuchyňská jednotka používá zásuvkový systém a zahrnuje mimo jiné dřez, dva vyjímatelné plynové vařiče, chladicí box a zásuvky pro příbory, kuchyňské náčiní a zásoby.

Nad touto vestavbou je pak možné rozložit další lůžko pro dva lidi, které zabere celou vnitřní šířku auta. Když je složené, lze bez uskrovnění využívat druhou třímístnou řadu sedadel. Přední sedačky lze otočit proti směru jízdy, a tak se uvnitř vytvoří provizorní obývací kout.

Na střechu lze od společnosti Sortimo instalovat také dva solární panely s celkovým výkonem 400 W. Mají být velmi lehké a zvětšit energetickou soběstačnost. Solární panely nabíjejí jak akumulátor pro napájení systémů vozidla, tak i dodatečný akumulátor pro kempinkový provoz.

EQV Marco Polo je pouze koncept, automobilka si na něm testuje možnosti přestavby, funkčnost a zřejmě i zájem mezi klienty. Kdy se elektrifikace více dostane i do segmentu obytných aut a karavanů, nelze přesně odhadnout, tato automobilová kategorie má svá specifika.

"Co se týče obytných vozů a karavanů, momentálně se nacházíme na startovací čáře, výzvami jsou váha, velikost a dojezd. Dnešní technologie jednoduše neumí všechny tyto překážky překonat, a to se ani nebavíme o výsledné ceně," myslí si Lukáš Janoušek, zakladatel start-upu Campiri, který se zaměřuje na sdílení karavanů a obytných vozů.

"Koncepty, které fungují už dnes, jsou například soupravy elektrických vozů a karavanů, kdy karavany za jízdy dobíjí elektromobil a tím mu prodlužují dojezd. Najdeme různé varianty, malé, velké, designové, a brzy budou jistě vznikat další projekty. Je jisté, že do pár let začneme takové soupravy potkávat na silnicích," dodává.

Podle něj se karavaning s postupnou elektrifikací pravděpodobně změní, bude ale potřeba, aby se na celý segment začalo nahlížet z jiného pohledu, nestačí jen strkat baterie do již existujících vozů.

Jednou z možností by podle něj bylo vybudování zcela nové infrastruktury. "Malá dodávka nebo obytka, která přijede na místo, kemp nebo stellplatz, by se připojila do 'dokovací stanice', platformy, která bude sloužit jako terasa navazující na samotný vůz. Současně bude ale obsahovat nabíječku, koupelnu, grilovací modul nebo i markýzu a kempingový nábytek. Nejdůležitější ovšem budou solární panely, které zajistí elektřinu k nabíjení vozu, pohonu vodního čerpadla a čističky odpadní vody. Takový dok či terasu si umím představit například na břehu jezera, kde bude zároveň i molem," sní o novém způsobu cestování v obytném autě nebo karavanu Janoušek.