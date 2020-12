Mazda ze středočeského Kolína? Automobilka chystá vlastní verzi hybridního Yarisu

Podle informací, které Mazda zveřejnila ve své poslední finanční zprávě, chystá zařadit do nabídky svou vlastní verzi hybridní Toyoty Yaris. Britský Autocar pak tvrdí, že by se auto mohlo v nabídce značky objevit nejpozději v roce 2023 a případně i nahradit současnou Mazdu 2. Výroba by pak s ohledem na „dárce techniky“ mohla probíhat buď ve středočeském Kolíně, nebo francouzském Valenciennes.

Mazda doplněním své nabídky o hybridní malé auto, které v případě Toyoty vypustí jen 64 gramů CO2 na kilometr a je tak hluboko pod obecně platným 95gramovým limitem, pochopitelně sleduje splnění směrnic ohledně emisí jednoho z nejvýznamnějších skleníkových plynů. Kvůli nim ostatně již v současné době s Toyotou spolupracuje, obě automobilky před Evropskou komisí svoje prodeje spojují do jednoho balíku. Mazda tak díky hybridům od Toyoty dosahuje nižších průměrných emisí oxidu uhličitého. Související Toyota Yaris Hybrid. Mnohem lepší dojem a spotřeba ještě nižší než minule 14 fotografií Pro Mazdu se pak jedná o výhodné řešení v tom směru, že stávající "dvojka" pomalu zastarává. Auto bylo na trh uvedeno již v roce 2014 a byť vloni prošlo modernizací, při níž dostalo například mildhybridní techniku, jeho prodeje za prvních deset měsíců podle údajů analytické společnosti JATO Dynamics klesly o 56 procent na 13 559 kusů. Svoji vlastní verzi Yarisu by Mazda měla podle Autocaru začít prodávat do dvou let a "dvojku" s ní mohla plně nahradit (byť to není ze strany automobilky potvrzené). Oba vozy by se po určitou dobu mohly také prodávat společně. Zajímavou otázkou je pochopitelně místo výroby malé Mazdy, protože Toyota plánuje část výroby Yarisu přesunout do středočeského Kolína, aby ve francouzském Valenciennes vytvořila kapacitu pro malé SUV Yaris Cross. Mazda by tedy mohla vznikat jak ve Francii, tak u nás. Nová "Mazda Yaris" na každý pád není jedinou Toyotou, která se převléká do dresu jiné automobilky, aby jí pomohla snížit emise. Suzuki již v Česku za 1,4 milionu nabízí model Across, který je přeznačkovanou plug-in hybridní Toyotou RAV4, a na náš trh se rovněž chystá Suzuki Swace, což je hybridní kombi Toyota Corolla Touring Sports. Související Francouzům z Kolína zvoní hrana. PSA prý chce skončit s Peugeotem 108 a Citroënem C1 Spolupráce Mazdy a Toyoty pak má dále pokračovat - obě automobilky budou ve společné americké továrně v Huntsville v Alabamě stavět hybridní SUV, techniku Toyoty pak má využít i jeden z čínských modelů Mazdy. Evropy by se pak bezprostředně mělo týkat elektroauto, které obě japonské automobilky vyvíjí společně se Subaru. Toyota také vlastní pětiprocentní podíl akcií Mazdy a je tak jejím druhým největším akcionářem.