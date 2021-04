Srovnání: Mazda vylepšila svůj unikátní diesel na benzin. Je to opravdu rozdíl?

Je to motor, který se konkurenci nepodařilo dotáhnout do zdárného konce. Benzin spaluje jako diesel, kompresí, stlačením. Podle Mazdy má přinést tolik potřebnou úsporu paliva a kombinovat žádané vlastnosti benzinu a dieselu. Když jsme s ním ale před rokem a tři čtvrtě jeli poprvé, dostavilo se zklamání. Mazda teď svůj unikátní Skyactiv X vylepšila a my ho srovnali s původní verzí.