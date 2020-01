Maserati láká na zvuk svého prvního elektromobilu. Konkurenta mu chystá i Ferrari

Elektřina se i mezi výrobci sportovních vozidel stává stále častěji poptávaným typem pohonu. Italské Maserati tak už v příštím roce představí svůj první čistý elektromobil, který v posledních dnech začalo testovat. A ačkoliv neznáme vzhled nového vozu, automobilka z Modeny alespoň poodhalila zvuk připravované novinky.

Celkem se pohonné ústrojí testuje dle Maserati ve třech prototypech, které se navzájem odlišují barvou karoserie. Jeden je bílý, druhý zelený a třetí červený. Inspirace italskou trikolorou je zjevná. Ve všech případech byla kombinace odstínů inspirovaná modelem GranTurismo Zéda, které v loňském roce oslavilo konec výroby modelu GranTurismo.

Italský výrobce uvádí, že s posunem od zadní do přední části mění karoserie povrch - zatímco vzadu je využíván světle saténový efekt, s přechodem do přední části se mění na zářivou barvu. Římská číslice MMXXI je potom nápovědou, kdy se představí sériové auto.

První elektrické Maserati se tak objeví v roce 2021 a možná trochu překvapivě nepůjde o sériovou variantu Alfieri, ale o nástupce modelů GranTurismo a GranCabrio. Sériová produkce bude umístěna do Turína, k samotnému pohonu zatím značka řekla jen tolik, že byl vyvinut vlastními silami v Modeně. Vedle toho pak rovněž přišla s již zmíněným videem, na němž je možné si auto krátce poslechnout.

Nová generace GranTurisma je přitom jednou ze součástí chystané modelové ofenzivy Maserati na příští roky. Už letos značka ukáže svůj první plug-in hybrid na základě zmodernizovaného sedanu Ghibli. Premiéra by se podle magazínu Automotive News Europe měla uskutečnit v dubnu na pekingském autosalonu.

V květnu bude mít premiéru dlouho očekávaný nový sportovní model. Obrázky testovacích prototypů značka zveřejnila už na konci loňského roku s tím, že v jejich útrobách se nachází nové pohonné ústrojí vyrobené a vyvinuté Maserati, které se stane základem rodiny motorů pro další modely značky. Je přitom pravděpodobné, že se za silnou kamufláží ukrývá produkční verze modelu Alfieri. I tento chystaný sportovní model se dočká elektrifikace.

Mimo tyto tři novinky také víme, že příští rok začne produkce menšího SUV v nové továrně v italském městě Cassino. Značka do ní investovala přibližně 800 milionů eur. Modernizace se dočkají také stávající typy Quattroporte a Levante. Vedle automobilů sestává ofenziva Maserati také v zavedení nového programu pro personifikaci vozidel a postupného zavádění technologií pro autonomní jízdu úrovně 2 a 3 z pěti možných.

Chystané elektrické Maserati nicméně nebude ve světě sportovních aut první s tímto typem pohonu. Například Lotus již loni odhalil model Evija se čtyřmi elektromotory o výkonu 1471 kW a produkcí omezenou na 130 kusů. Jen o trochu slabší, konkrétně 1397 kW, je další plně elektrický supersport Pininfarina Battista, který vznikne v počtu 150 kusů.

A ve výčtu nesmí chybět ani připravovaná druhá generace Tesly Roadster, jejíž výkon sice zatím znám není, ale z 0 na 97 km/h má zrychlit za 1,9 vteřiny a rozjet se na více než 402 km/h.

Ferrari zatím elektromobil nemá, do roku 2025 ale podle uniklých patentových snímků také přijde s plně bezemisním sportovním modelem. Podle serveru CleanTechnica by mělo jít o vůz typu GT s dlouhou kapotou. Do stejného segmentu aktuálně spadá model 812 Superfast.

Aktuálně nicméně značka se vzpínajícím se koníkem nabízí model SF90 Stradale, což je plug-in hybrid s výkonem 736 kW. Ferrari udává, že na elektřinu ujede supersport se zrychlením z 0 na 100 km/h za 2,5 vteřiny celkem 25 kilometrů.

Na hybridní technologii vsadilo také Lamborghini. To loni ve Frankfurtu ukázalo model Sián, který vznikne v omezené sérii 63 kusů. Pod jeho kapotou je kombinace benzinové V12 a 48V elektromotoru, přičemž celkově nabízí kupé výkon 602 kW.

Zajímavostí je ukládání energie pro elektrický pohon - to neprobíhá do klasické baterie, ale do superkondenzátoru, který je lehčí a také se rychleji vybíjí a nabíjí. Sián nicméně na rozdíl od SF90 neumí jezdit jen na elektřinu. Ani Lamborghini se však úplně nebrání elektromobilu. Nepůjde ale o supersport, britský Autocar již loni přišel s informací, že by to mohl být sedan (či čtyřdveřové kupé) s premiérou v roce 2025.

Hybridní pohonné ústrojí v útrobách supersportu ukázal také britský McLaren u modelu Speedtail. Ten má celkem 772 kW a je schopen dosáhnout rychlosti až 403 km/h. Vzniknout má celkem 106 kusů, produkce začne v letošním roce.

Právě kombinace benzinového a elektrického motoru se má stát základem nabídky britského výrobce - podle dřívějšího produktového plánu bude do roku 2025 celá nabídka disponovat tímto typem pohonu s tím, že baterie by měly umožnit až půl hodiny okruhového jezdění čistě na elektřinu.

Porsche už má v nabídce plně elektrické čtyřdveřové kupé Taycan nějakou dobu. Nabízí ho přitom v několika variantách. A v podobně jiného čtyřdveřového kupé či stylového kombi Panamera, respektive SUV Cayenne, má Porsche k dispozici také plug-in hybrid. Nabídka elektrických Porsche se má v budoucnu rozšířit například o menší SUV Macan.

S čistým elektromobilem to zkoušel rovněž Aston Martin, který loni představil limuzínu Rapide E se dvěma vzadu umístěnými elektromotory o celkovém výkonu 449 kW. V plánu bylo vyrobit 155 aut, nicméně britský Autocar na začátku letošního roku přišel s informací, že z limuzíny se stane jen výzkumný projekt pro budoucí elektrifikaci a nevznikne tak ani limitovaný počet kusů.

To jiný britský výrobce, Bentley, již oznámil, že do roku 2023 celé jeho portfolio nabídne plug-in hybridní variantu. V roce 2025 by potom dle dřívějších spekulací měl přijít také první čistý elektromobil Bentley. Koncernový sourozenec Bugatti potom podle agentury Bloomberg pracuje na elektrickém čtyřmístném modelu, který by byl výrazně levnější než Chiron.