Malé SUV s velkým úkolem. Nová Puma má přispět k záchraně Fordu v Evropě

Ford to naznačil již na loňské akci Go Further v Amsterdamu. Jeho nabídka nereflektuje současné chutě zákazníků. „Každé třetí auto prodané v Evropě je SUV, u nás jen každé páté,“ stálo tehdy jasně v prezentaci šéfa evropské odnože slavné automobilky Stevena Armstronga. Jednou z novinek, která má k modrému oválu zpátky přilákat evropské zákazníky, je malý Ford Puma. Už jsme ho vyzkoušeli.

Diskuse ke galerii: Vstoupit do diskuse