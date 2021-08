Malá elektrická Škoda přijede podle německých médií za tři roky. A ze Španělska

Šéf Škody Thomas Schäfer slíbil koncem června při představení budoucí strategie automobilky Next Level Škoda 2030, že firma uvede do roku 2025 tři elektromobily menší a levnější, než je současný model Enyaq iV. Jedním z nich by měl být i elektrický ekvivalent Fabie.

První skica malého elektromobilu od Seatu, Škoda by měla vypadat podobně. | Foto: Seat

Německý magazín Automobilwoche nyní přinesl informace o tom, že by se vůz měl představit někdy v polovině roku 2024. Autor Georg Kächer ho označuje jako Elroq, což je obchodní označení, které si Škoda nechala začátkem tohoto roku registrovat. Název napovídá, že elektrická Fabia nebude zcela konvenční hatchback, ale s vyšší stavbou má jít o malý crossover.

Stejný designový směr mají vyznávat i blízcí příbuzní Elroqu. VW ID.1 (2025) má připomínat nedávno uvedený benzinový stylový crossover Taigo a Seat zatím nazývaný Acandra zase malé SUV Arona. Seat na své březnové výroční konferenci již zveřejnil skicu chystaného modelu, jehož sériová výroba by se měla rozběhnout začátkem roku 2025. Později by měl dostat i druhou karosářskou "kupé-variantu" se zkosenou zádí. Konvenčním hatchbackem mezi malými koncernovými elektromobily by se až v roce 2027 měl podle Kächera stát VW ID.2.

Podle březnového vyjádření šéfa Seatu Wayna Griffithse by se cena malého elektroseatu měla pohybovat mezi 20 000 až 25 000 eury (tedy mezi 500 000 až 650 000 korunami). Nejnovější článek Automobilwoche mluví dokonce o tom, že by cena aut měla začínat na 19 000 eurech, tedy okolo 480 000 korun.

Výroba aut by podle posledních informací mohla probíhat ve Španělsku u Seatu. Ten by s podporou španělské vlády a Evropské unie rád upravil svůj závod v Martorellu čistě na výrobu elektromobilů a na Pyrenejském poloostrově vytvořil technologické elektromobilní centrum.

Ve Španělsku by také mohla vzniknout továrna na výrobu bateriových článků s plánovanou kapacitou až 40 GWh ročně. "V závislosti na veřejné podpoře by výroba rodiny malých elektromobilů mohla probíhat ve Španělsku," řekl 13. července 2021 Herbert Diess. Celkem by mělo ročně vzniknout i na půl milionu malých koncernových elektroaut.

Podobně jako výrobu měl být i za vývoj Elroqu a spol. původně zodpovědný Seat. Následně se zodpovědnost přesunula přímo k Volkswagenu, Automobilwoche nyní mluví o tom, že by technický návrh malých elektroaut měl vznikat pod gescí Škody. Její mluvčí však pro Aktuálně.cz celou věc odmítl komentovat.

Technicky budou auta postavena na platformě MEB jako větší Škoda Enyaq nebo VW ID.3. Koncern se již poučil, že upravovat technický základ spalovacího auta se nevyplatí. "Citigo-e iV nám zákazníci doslova rvali z rukou. Bohužel jsme ale na autě nic nevydělali," cituje Automobilwoche vzpomínku šéfa Škody Thomase Schäfera. Podle zákulisních informací bylo Citigo čistě účetně dokonce prodělečnou záležitostí.

Změnou oproti stávajícímu Enyaqu a spol. ale má být použití modernějšího operačního systému, autům nemají chybět ani nejmodernější asistenční systémy.

MEB je určující pro velikost vozu, baterie umístěné mezi nápravami nedovolují libovolně zkracovat rozvor, délka převisů je pak určena požadavky na pasivní bezpečnost. "Auta budou mít na délku lehce pod čtyři nebo okolo čtyř metrů," cituje německý magazín auto motor und sport vyjádření Herberta Diesse z výroční tiskové konference koncernu.

Malá elektroauta by měla také používat levnější lithio-železofosfátové baterie, které se obejdou bez drahého kobaltu, mají dlouhou životnost a jsou odolnější proti požáru. Na druhou stranu mají ale také nižší energetickou hustotu než nikl-mangan-kobaltové články, a tak se u nich nedá počítat s tak dlouhým dojezdem, což by však u primárně do města určených malých elektroaut nemělo tolik vadit.

Srazit cenu však nemají jen baterie, ale také efekt levnější masové výroby. "Cena osobní mobility v delším časovém horizontu klesne, protože budeme moci využít výhod vysokého objemu a elektromobil bude levnější než auto se spalovacím motorem," cituje Automobilwoche Herberta Diesse.