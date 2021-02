Luxusní Tesly po modernizaci: Místo volantu mají knipl a na nabití ujedou přes 800 km

Model S a Model X jsou dnes nejstaršími modely v nabídce Tesly. Prvně jmenovaný sedan vstoupil na trh již před více než osmi lety a zájem zákazníků za tu dobu pomalu od dvojice luxusních typů převážil k dostupnějším Modelům 3 a Y. Oba větší typy jsou však pro amerického výrobce nadále důležité, protože při prodeji vytvářejí o poznání větší marži. Pro letošní rok tak firma připravila modernizaci.

Nejzásadnějších změn při ní doznal interiér, do nějž Tesla zabudovala svůj typicky kontroverzní prvek. Je jím zcela nové pojetí volantu. Ten již není kulatý, ale hranatý a zcela mu chybí horní část. Připomíná tak spíše letecký knipl. Řešení vzbuzuje pochyby o tom, jak se auto bude řídit. Německý AutoBild dokonce vznáší otázku, jestli bude toto pojetí volantu vůbec možné schválit k provozu v Německu.

Změna pojetí základního automobilového ovládacího prvku pochopitelně má do velké míry symbolizovat důraz výrobce na tzv. Autopilota, tedy funkci pokročilého automatizovaného řízení. Avšak tomu, že auto půjde skutečně normálně řídit, by do velké míry mělo pomoci to, že například Tesla Model 3 má velice strmé řízení, kde stačí jen dvě otáčky mezi krajními polohami. Pokud na volantu nebude nutné ručkovat, nemuselo by být odříznutí jeho horní poloviny takovým problémem. Praxe ukáže.

Kromě horní poloviny volantu u Tesly vynechali také páčky na sloupku řízení. Ovládání blinkrů a stěračů se přesunulo na dotykové plošky na ramenech volantu. Podobný krok v minulosti již udělalo třeba Ferrari.

S druhou páčkou pod volantem ale zmizel také volič převodovky. Tesla tvrdí, že auto by mělo podle umělé inteligence, podle natočení volantu a dat z nejrůznějších senzorů samo poznat, jestli chce řidič jet dopředu, nebo dozadu, a odpovídající režim zařadit samo. Klasická tlačítka P, R, N a D ale mají být zachována pro manuální volbu na středovém tunelu v místě, kde má auto plošku pro bezdrátové dobíjení dvou mobilních telefonů.

Samotná palubní deska se svým pojetím přibližuje zmíněným Modelům 3 a Y. Je vizuálně odlehčená, z výdechů klimatizace se staly takřka neviditelné štěrbiny. Oproti Modelu 3 "esku" po faceliftu zůstal přístrojový štít, displej navigace se ale otočil o devadesát stupňů a je nyní orientován na šířku, právě jako v "trojce".

Panel má rozlišení 2200 na 1300 bodů a 17" úhlopříčku. Otočení na šířku umožní pohodlnější sledování filmů a seriálů při nabíjení, stejně tak je změna orientace příjemnější i pro hraní her. Obojí si navíc nově budou moci užít i pasažéři vzadu, kteří dostali vlastní displej na konec středového tunelu.

Přepracována byla také celá zadní lavice, Tesla na ní slibuje více místa a v loketní opěrce je nově podložka pro bezdrátové nabíjení mobilního telefonu.

Vnějšek obou Tesel prošel spíše kosmetickými změnami, auta mají upravený přední nárazník s výrazným lízátkem a zadní difuzor. Obojí ale pomáhá dosáhnout špičkového odporu vzduchu. Model S má součinitel cx pouhých 0,208 (podle Tesly nejlepší na světě), Model X 0,25. Pro srovnání: Škoda Octavia liftback čtvrté generace má tento součinitel, podstatný pro úsporu paliva na dálnici, 0,24.

Velkou změnou pro rok 2021 je úprava nabízených variant, jejichž parametry jasně potvrzují náskok Tesly, co se elektrického pohonného ústrojí týče. Základem je varianta Long Range. Ta má 95kWh baterii a dva elektromotory o celkovém výkonu 500 kW u ní zajišťují pohon všech kol. Na jedno nabití má Model S v této variantě oficiálně ujet 663 kilometrů, stovku zvládne za 3,2 vteřiny a vyjde na 2 449 900 korun.

SUV Model X Long Range je na tom kvůli vyššímu aerodynamickému odporu o trochu hůře. Jedno nabití znamená dojezd okolo 580 kilometrů a zrychlení zabere 3,9 vteřiny. Cena je stanovena na 2 729 900 korun.

Stejnou 95kWh baterii pak lze v obou autech mít i ve verzi Plaid. Ta nabídne tři motory s možností směrování vektorového momentu o celkovém výkonu 760 kilowattů a zrychlení z nuly na sto srazí na 2,1 vteřiny u Modelu S a na 2,6 u Modelu X. Zaplatit se za to musí penězi, cena vzroste u obou typů na 3 304 900 korun, a dojezdem, ten klesne na 628 km u "eska" a 547 kilometrů u "ikska".

Absolutním vrcholem je pak varianta Plaid+. Dostupná je pouze pro Model S a Elon Musk u ní slibuje parametry, z nichž se může točit hlava. Oproti klasickému Plaidu má auto větší baterii s kapacitou 120 kWh. Aby v Tesle kompenzovali nárůst hmotnosti, zvýšili výkon trojice motorů na 820 kilowattů. Plaid+ tak dosahuje stejného zrychlení a nejvyšší rychlosti 322 km/h jako "základní" Plaid, díky navýšené kapacitě baterie ale také ujede na jedno nabití oficiálně 837 kilometrů (například Porsche slibuje u modelu Taycan Turbo S dojezd přibližně poloviční). Cena je v Česku stanovena na 3 789 900 korun.

Všechny verze nabízejí rychlodobíjení výkonem až 250 kilowattů, který se dá využít například na stanicích Ionity a u třetí generace Superchargerů přímo od Tesly. U 95kWh variant by tak dobití z 10 na 80 procent mělo zabrat pouhých 23 minut.

První čeští zákazníci mají verze Long Range a Plaid obdržet v průběhu září, dodávky Plaid+ proběhnou podle webu Tesly koncem roku.