Born in the USA: Luxusní SUV chce dobýt Evropu. Vyzkoušeli jsme Cadillac XT4

před 37 minutami

Možná by se mohlo zdát, že americký koncern General Motors se po odprodeji Opelu francouzskému PSA z Evropy zcela stáhl. Není to ale pravda. V Evropě ještě prodává Chevrolety Camaro (byť s ním koncem srpna skončí) a Corvette a na starém kontinentě působí i zastoupení luxusní automobilky Cadillac. Prodejně to dosud nebyla žádná sláva, ale právě testované SUV XT4 by pro Američany mohlo znamenat zlom.