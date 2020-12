Luxusní sourozenec Škody Octavia v akci. Nové Audi A3 má náskok díky tlačítkům

Audi bylo první prémiovou značkou, která vkročila do segmentu kompaktních aut. V roce 1996 tehdy první generace modelu A3 přijela na stejné platformě, již následně dostala první Octavia. Jaké je nejnovější čtvrté provedení „á-trojky“, které se mimo jiné musí poprat s tvrdou konkurencí v podobě BMW řady 1 a Mercedesu třídy A? Zjišťovali jsme v testu.

Kromě srovnání s prémiovou konkurencí se u nové A3 logicky nabízí i pasování s koncernovými sourozenci. Novou A3 totiž již počtvrté podpírá stejný technický základ jako Octavii, Leon a Golf.

V porovnání s nimi je A3 nejbližší Golfu, oproti Octavii a Leonu má kratší rozvor, což se podepisuje na stísněnějším (byť nadále pro menší postavy dostatečném) prostoru na zadních sedadlech a podobně jako Golf již od 110kW motorů zpřístupňuje vyspělejší zadní víceprvkovou nápravu. Octavia a Leon musí v takovém případě stále sázet na jednodušší zkrutnou příčku s vlečenými rameny a víceprvek dostávají až s motory o 140 kW a více.

Proč však dát přednost Audi před Golfem, když je přibližně o 200 000 korun dražší? Stačí se poprvé do auta posadit a pochopíte. Rozdíly mezi obyčejným a prémiovým koncernovým kompaktem totiž nejsou do velké míry v "železe" na podvozku nebo v motorovém prostoru, ale v palubním systému a celkovém pojetí interiéru. Pokud totiž chcete nejlepší možnou koncernovou ergonomii, musíte si připlatit.

Zatímco Leon, Octavia a Golf mají ve své podstatě identický palubní systém, který sází na maximální tlačítkovou dietu a celé ovládání integrují na dotykový displej, Audi nasazuje vlastní řešení. K dotykovému displeji tak má starou dobrou tlačítkovou klimatizaci, knoflík pro vypnutí systému stop-start i na přepínání jízdních režimů.

Bod navíc Audi zaslouží také za to, že nedalo vale klasickým větším USB konektorům, vedle malého USB-C máte k dispozici běžné USB-A. U Octavie, Golfu a spol. se staršími kabely již nepochodíte.

Skvěle funguje rovněž digitální displej, který umožňuje kromě zobrazení mapy i měnit rozhlasové stanice nebo vyvolat poslední použité kontakty z mobilního telefonu.

Menu na dotykovém displeji je navíc snadno pochopitelné, navzdory pokročilým funkcím přehledné a samotný panel má bleskurychlé reakce. Podobně jako u dalších moderních Audi, však i nová A3 přišla o možnost ovládat navigaci a spol. pomocí otočného ovladače mezi sedadly. Na rozdíl od BMW a Mercedesu tak řidiči nedává na výběr.

Stejně jako novinka přišla o mechanický ovladač, postrádá nyní i jednoduchou a elegantní palubní desku s vyjíždějícím displejem, kterou nabídla předchozí generace. Nová A3 je uvnitř o poznání divočejší, na kvalitě provedení naštěstí příliš neslevila a snadno tak v tomto ohledu překonává Mercedes a s bavorákem je minimálně srovnatelná.

Právě interiér jednoznačně posouvá Audi A3 do role nejlepšího koncernového hatchbacku. Doladěné ovládání přidává k příplatkovému adaptivnímu podvozku, který podobně jako u Golfu mistrně kombinuje jízdní komfort, obratnost a jistotu v zatáčkách. Nebo na výsost pohodlným sedadlům.

Pochvalu si zaslouží i motor. Testovaná benzinová přeplňovaná jednapětka o výkonu 110 kW v kombinaci se sedmistupňovým automatem a mildhybridním systémem, nabídne ten správný mix dostatečného výkonu pro suverénní jízdu a příjemné spotřeby. Bez nějakého velkého snažení není problém jezdit za šest litrů.

Kromě mildhybridní pomoci, díky níž je motor navzdory filtru pevných částic schopen příjemně zatáhnout již v nízkých otáčkách (elektromotor přidá dodatečných 50 Nm), k nízké spotřebě pomáhá i takřka neznatelné umění vypnout při částečné zátěži dva ze čtyř válců.

Jediné, co bychom mohli motoru vytknout, je tak snad cukání, když dojíždíte na světla a místo úplného zastavení se znovu pokusíte rozjet. Motor se kvůli nízké spotřebě již dopředu vypíná, a když následně naskakuje, lehce cukne.

Zvyk vyžaduje také to, že jako všechny koncernové mildhybridy i Audi A3 podle údajů z radaru nebo mapy volí při puštění plynu podle svého vlastního přesvědčení správný režim. Buď vypne motor a začne plachtit, nebo bude pomocí motoru brzdit. Reakce auta se tak musíte naučit číst, nelze spolehnout na to, že budou vždy stejné.

K podobným drobným pihám na kráse pak patří i fungování adaptivního tempomatu. Který se při dálničním předjíždění dlouho nemá ke zrychlování a rychlost začne nabírat až ve chvíli, kdy jste bezpečně v druhém pruhu, bez onoho pomalu jedoucího kamionu. Nešikovné.

Přes tyto drobné nedostatky se ale Audi podařilo vytvořit skvělé auto, u kterého jsme po týdnu dospěli k závěru, že mu vlastně nelze nic moc vytknout, že v něm drtivá většina funkcí pracuje tak, jak má.

Škoda, že je za takový závěr nutné zaplatit. Úplně nejzákladnější A3 s 81kW tříválcem a manuálem vyjde na 681 900 korun, odpovídající VW Golf stojí lehce přes půl milionu. Testovaná varianta se 110kW jednapětkou a automatem ve sportovní verzi S line vyjde minimálně na 832 900 korun, u VW za podobné peníze pořídíte skvělý Golf GTI se 180kW dvoulitrem.

A to jsme ještě nezapočítali příplatky, takže testovaný vůz vyjde na 1,3 milionu. Chtělo by se říci, že v prémiovém segmentu je to standardem, a vlastně je. Jenže v případě takového BMW řady 1 se s podobnou výbavou dá za méně peněz, konkrétně za 812 500 korun, pořídit benzinová varianta 120i s automatem a výkonem 131 kilowattů.

Novinka v nabídce Audi to tak nebude mít jen složité v porovnání s Golfem, kterému musíte odpustit komplikovanější ovládání, ale i s nejmenším bavorákem. Ten je levnější a ve finále není nikterak horší.