Loni to byl hit, letos jen sčítá ztráty. Volvo má ale recept, jak vrátit EX30 do hry

Dotace na nákup elektroaut pro podnikatele loni vystřelily Volvo EX30 mezi prodejní elitu. Alespoň tu elektromobilní. Byly měsíce, kdy se švédské SUV vyhřívalo dokonce nad Škodou Enyaq a celý rok loni zakončilo prodejem 822 aut a celkovým čtvrtým místem mezi bateriovými modely. České zastoupení si mnulo ruce, k úspěchu pomohla i příznivě nastavená cena, kterou dvousettisícová dotace ještě výrazně zatraktivnila.
Letos už pohled do prodejních statistik tak veselý není. Dotace jsou pryč, na EX30 se docela dlouho čeká a výsledkem je 152 prodaných kusů za sedm měsíců včetně nové verze Cross Country. To je propad meziročně o šedesát procent.
Není to ale jen v Česku, pořádný propad si EX30 připisuje v celé Evropě. Jak ukazují statistiky Jato Dynamics, loni se v pololetí švédské SUV pyšnilo 36 980 prodanými kusy a třetím místem mezi elektromobily, letos se s 23 927 kusy krčí na dvanáctém místě. Přibyla konkurence, a jak už jsme zmiňovali, na Volvo se prostě dlouho čeká.
Český konfigurátor konkrétní čas nenabízí (říká jen, že skladová auta jsou k dispozici od čtyř týdnů), ten německý ale ukazuje pět až šest měsíců na klasickou EX30 a dva až tři měsíce na dražší EX30 Cross Country.
Oborový magazín Automotive News Europe pak pro kontext dodává, že loni zákazníci v Německu a Švédsku reportovali čekací dobu až na úrovni osmi měsíců. To se ale ještě elektrické SUV vyrábělo v Číně.
Letos na konci dubna konečně odstartovala produkce v belgickém Gentu, o které padlo rozhodnutí už na sklonku roku 2023, kdy se poprvé objevily informace o dovozních clech na elektroauta z Číny. Pro Geely, pod nějž spadá i Volvo, byla nakonec vyměřena úroveň 28,8 procenta nad rámec již existujících deseti procent.
"To velice ztížilo prodej aut alespoň s nějakou marží," připustil šéf Volva Hakan Samuelsson. Start evropské produkce proto uvítal, ta by navíc měla výrazně zkrátit čekací doby. Až se továrna rozjede na plnou kapacitu, což by mělo být do konce roku, pak se čekací lhůty podle prezidenta evropského Volva Areka Nowinskiho zkrátí asi na 90 dnů.
Vedení švédské automobilky proto věří, že jakmile se výroba v Belgii rozjede naplno, prodeje se opět vrátí na úroveň z loňského roku. Volvo chce také rozšířit zásobu skladových aut, což by rovněž mohlo zrychlit dodávky zákazníkům.
Připomeňme, že EX30 se v Česku nabízí v pěti výbavách včetně dobrodružněji laděné verze Cross Country. Základní cena je 865 tisíc korun, což z EX30 činí aktuálně nejdostupnější auto švédského výrobce. Nejdražší je právě provedení Cross Country s cenou od 1 309 000 korun.
Na výběr je verze s pohonem zadních kol a 49 nebo 65kWh baterkou. První ujede na jedno nabití až 339 km a druhá až 476 km. Čtyřkolka s druhým elektromotorem vpředu se nabízí pouze s větší 65kWh baterkou a zvládne na jedno nabití 450, respektive 427 km u modelu Cross Country. Nabíjecí výkon je nejvýše 134 kW u menší a 153 kW u větší baterky.