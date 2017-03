Litr benzinu na 100 kilometrů? Jde to, slibuje Toyota Prius do zásuvky. Prověřili jsme ji

před 1 hodinou

Průměrná spotřeba 1 litr benzinu na 100 km vypadá v oficiálních tabulkových údajích lákavě. Nová Toyota Prius Plug-in na ni mimo jiné dosahuje i díky nákladu baterií, které ji mají zaručit dojezd až 50 kilometrů čistě na elektřinu. Jenže konzumace paliva aut v reálném provozu se obvykle od oficiálních dat liší, u hybridů obzvlášť. Zjišťovali jsme o kolik.

Klasickou hybridní Toyotu Prius pohání kombinace benzinového čtyřválce o objemu 1,8 litru s elektromotorem. Díky bateriím pak ujede několik málo kilometrů na elektřinu, třeba v městském provozu. Tím se snižuje spotřeba. Baterií není mnoho, takže se snadno dobíjejí během jízdy - buď od běžícího motoru, nebo rekuperací energie při brzdění.



Verze Prius Plug-in má ovšem mnohem více baterií než hybrid, konkrétně 95 lithium-iontových článků o celkové kapacitě 8,8 kWh. To podle výrobce autu umožňuje místo pár kilometrů dojezd až 50 km čistě na elektřinu. A díky tomu mu vyšla i zajímavá tabulková spotřeba - auto má konzumovat jen litr benzinu na 100 km.



Baterií už je tolik, že dobíjení od motoru nebo při brzdění nestačí. A tak se přidává možnost připojit ho kabelem k veřejné rychlonabíječce nebo také do běžné zásuvky. Za dvě hodiny by se měly baterie dobít.



Litrová spotřeba zní fantasticky, ve skutečnosti ovšem velmi silně záleží na tom, jak majitel bude své auto používat. Pokud by například dojížděl do práce několik desítek kilometrů, měl doma i v místě svého zaměstnání k dispozici zásuvku, tak může teoreticky během týdne jezdit zcela bez využití spalovacího motoru. Tedy pouze za cenu elektřiny. Auto navíc na elektrický režim dokáže jet až 135 km/h, takže lze při dojíždění pohodlně využít i dálnici.

Pro jízdu na delší vzdálenosti má Prius Plug-in připraveno několik jízdních režimů, mezi nimiž může řidič přepínat, aby zajistil co nejefektivnější použití vozu. Je logické, že při vyšších rychlostech a prudší akceleraci se výrazně sníží dojezd na elektřinu. A tak lze volit mezi EV režimem (vůz jede jen elektricky), hybridním, kdy auto podle potřeby přepíná mezi spalovacím a elektrickým motorem, a sportovním, v němž je vždy benzinová jednotka k dispozici. Zároveň u toho dochází k rychlejšímu dobíjení baterií.



"Je potřeba volit chytře. Ve městě a v nízkých rychlostech si vyberte elektrický režim, ve vyšších hybridní, aby se baterie tak rychle nevyplýtvaly. Sledujte také eko ukazatel, který znázorňuje, jak šetrná je vaše akcelerace," vysvětluje jeden z techniků, když nám předává klíčky od testovacího vozu.

Vyrážíme na 180 kilometrů dlouhou trať, která zahrnuje pomalou jízdu centrem Barcelony v období dopravní špičky, rychlejší úseky po okolních okresních silnicích a pak i přesun po dálnici. Palubní počítač slibuje u plně dobitého vozu dojezd 47 km na elektřinu.



Ve městě vybíráme EV režim, spalovací motor se ani jednou nespustí. Prius je v tu chvíli elektromobilem, takže si lze užít tichou jízdu jen s jemným bzučením elektromotoru v pozadí. Akcelerace od semaforu je velmi dobrá, auto může závodit i se skútristy. Prudká zrychlení ale samozřejmě ubírají na dojezdu, takže jezdíme raději klidněji.



Více baterií na palubě znamená také těžší vůz - plug-in váží o 175 kg více než hybridní Prius. Při jízdě na okreskách se to projevuje tím, že je do zatáček potřeba najíždět pomaleji. Ekologické pneumatiky nasazené na miniaturní patnáctipalcová kola také nejsou ideálem pro svižnější jízdu. Totéž se dá říci i o docela odtažitém řízení.

U tohoto typu vozu to ale až tolik nevadí. Vyplatí se plynulá jízda a dobrý odhad. Na automatu je možné zvolit režim B, který spouští silnou rekuperaci, jež auto citelně přibrzďuje. Lze ji tedy využít částečně místo brzd a baterie dobíjet. Motor se občas zapojí, což je slyšet, ale připojení je plynulé, auto sebou neškube.



Na dálnici při rychlejší jízdě, zejména pak v táhlých kopcích, narážíme na limity auta. Přece jen nenabízí nejlepší dynamiku. Při akceleraci je také trochu nepříjemná hybridní CVT převodovka, tedy bezstupňový systém. Nemá žádné rychlosti k řazení, zato pod plynem nechává motor vyběhnout do vysokých otáček a drží ho v nich, což přináší kromě vyšší spotřeby i docela hlučný projev.



Výsledek jízdy? Po ujetí trasy se nám díky nabitým bateriím a pak i doplňování energie při jízdě na benzinový motor nebo při brzdění podařilo podle údajů palubního počítače ujet čistě na elektřinu 72 kilometrů, což je 40 procent z jízdy, a tedy velmi dobrý výsledek. Auto jsme vraceli se spotřebou 3,3 litru benzinu na 100 km. Není to tedy podle tabulky, ale rozhodně méně než v případě klasického hybridu, nebo dokonce vozu s úsporným spalovacím motorem.



autor: Jan Markovič