Letošní limit je zase o kousek dál. Emise CO2 nových aut vloni v Evropě vzrostly

Analytická společnost JATO Dynamics vydala statistiku průměrných emisí CO2 u nových aut za loňský rok. Meziročně se výsledky zhoršily o 1,3 gramu na kilometr a dosáhly 121,8 g/km. To je nejhorší číslo od roku 2014, které navíc ukazuje náročnost úkolu, jenž před automobilkami stojí: splnit celoevropské limity emisí CO2 vyžaduje jejich razantní snížení. V celkovém průměru o více než pětinu.

Limit 95 gramů CO2 na kilometr, který Evropská unie stanovila jako limitní hodnotu pro rok 2020, vycházel z dlouhodobého trendu poklesu emisí CO2. Statistiky ale ukazují, že se tomu tak poslední dobou neděje. Příklon zákazníků k SUV, odklon od dieselů s pověstí pošramocenou aférou Dieselgate a příchod nového měřicího cyklu mohou za to, že emise od roku 2016 rostou.

Loni vypustilo průměrné evropské auto podle údajů JATO Dynamics do ovzduší 121,8 gramu na kilometr, což je téměř o 27 gramů více, než by mělo letos. Znamenalo by to mimo jiné to, že automobilky pořádně přispějí do evropské kasy.

Podle JATO Dynamics se vloni v Evropě prodalo 15 757 412 aut. Pokud bychom počítali se stanovenou 95eurovou pokutou za jeden gram překročení limitu, dostali bychom se na celkovou částku přes 40 miliard korun, tedy bilion korun. Ve výpočtu však nezohledňujeme další prvky, kterými výrobci mohou své emise snížit - například bonus za úsporné technologie nebo vliv několikanásobného započítávání elektromobilů a plug-in hybridů.

Dá se očekávat, že automobilky udělají vše pro to, aby pokuty platit nemusely, a celková odvedená částka bude nižší. Oliver Zipse z BMW při představení konceptu i4 prohlásil, že jeho firma stanovený limit splní. Což ovšem bude znamenat, že se mezi prodanými BMW sníží emise CO2 o pětinu.

Část toho se dá nahnat na úspornějších spalovacích motorech, třeba u nové Octavie je u naftového 85kW motoru výrazný posun. Emise CO2 se mezigeneračně snížily ze 106 na 93 gramů. To přitom navzdory tomu, že se z původní jednašestky stal dvoulitr.

Stačit to ale nebude, nastoupit bude muset (především v těch státech Evropy, kde existují státní pobídky) elektromobilita. "Průměrné emise elektrifikovaných modelů byly vloni 63,2 gramu na kilometr. To je sice polovina v porovnání s konvenčními spalovacími modely, ale jejich podíl na trhu byl také pouhých šest procent," komentuje výsledky analytik Felipe Munoz z JATO.

Mezi značkami je na tom nejlépe Toyota, jejíž průměrné emise CO2 vloni klesly k 97,5 gramu na kilometr. To je na dohled od letošního limitu. Zlepšují se také značky koncernu PSA, v pořadí druhý Citroën je ale se 106,4 gramy na kilometr za japonskou značkou s velkým odstupem.

V případě Francouzů za to podle JATO Dynamics mohou především zlepšení v technice spalovacích motorů. Peugeot zůstal meziročně prakticky na tom samém, Opel se ale zlepšil. Pozitivní vývoj se dá vysledovat i u zmíněného BMW.

Výrazně si naopak pohoršil Ford, Fiat nebo Suzuki. Tedy značky, které v současné době nemají ani mnoho cest, jak emise razantně snížit pomocí elektroaut. Škoda zaznamenala také meziroční zvýšení emisí, mezi konkurencí patří spíše k těm průměrným.

Mezi státy je na tom nejlépe Nizozemsko, které se svými 100,1 gramu a meziročním snížením emisí o 5,9 gramu, limitu blíží. Mimo EU limity splní i Norsko, to díky vysokému podílu elektromobilů. Data z Portugalska (83,2 gramu) jsou nesrovnatelná, protože nevycházejí ze stejné metodiky. Z velkých trhů vykázala 0,9g zlepšení jen Francie.

Podle JATO i proto, že prodej elektroaut v zemi galského kohouta vloni dosáhl dvou procent, více než v Německu, Velké Británii nebo Itálii. Je to dané i tím, že francouzští výrobci nabízejí v zemi tak populární malá auta v elektrických variantách. Jedná se třeba o Peugeot 208 nebo Renault Zoe.

Česká republika patří v žebříčku spíše k těm horším. Průměrné auto u nás vypustí 126,9 gramu na kilometr a meziročně se zhoršilo o 1,3 gramu. Ještě vyšší čísla hlásí Německo, Velká Británie nebo Slovensko. Vůbec nejhorší je v tomto směru Polsko.