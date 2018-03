Létající automobil z Nizozemska jde do sériové výroby, bude stát minimálně 7,6 milionu korun

před 28 minutami

Nizozemská firma začala přijímat objednávky na létající auto. Vyjde na 13 milionů | Video: YOUCAR | 01:02

Filmy o Fantomasovi, Jamesi Bondovi, slavná trilogie Návrat do budoucnosti nebo třeba seriál Arabela zhmotňovaly touhy člověka vyvinout dopravní prostředek, který by se dokázal pohybovat stejně suverénně na silnici, ve vzduchu nebo třeba ve vodě, popřípadě pod její hladinou. Na stánku nizozemské firmy PAL-V byl na ženevském autosalonu představen dopravní prostředek, který představy filmařů přibližuje zase o něco více realitě. "Vrtulníkotříkolka" pro dva cestující jde do sériové výroby, nebude však pro každého. Levnější varianta přijde na necelých 300 tisíc eur (cca 7,6 mil. Kč), dražší bude stát dokonce bezmála půl milionu eur (cca 12,7 mil. Kč).

Za dalším individuálním dopravním prostředkem pro třetí dimenzi je nizozemská společnost PAL-V Europe NV. Její představitelé dokončili pozemní zkoušky prototypu již v roce 2009, dalších devět let trvalo, aby se ověřila jeho letová způsobilost a byly získány certifikáty. Název PAL-V znamená "Personal Air and Land Vehicle" neboli osobní vzdušné a pozemní vozidlo. Létající auto PAL-V Liberty prohlédnout galerii Dvoumístná samonosná kabina je opatřena třemi výsuvnými koly. K jejich pohonu slouží atmosféricky plněný dvourotorový motor Mistral o výkonu 143 kW, který používá olovnatý benzin min. oktanového čísla 87. K dispozici by časem měly být i varianty na bezolovnatý benzin nebo bioethanol. Na zemi PAL-V zrychlí na "stovku" za osm sekund a může uhánět rychlostí až 180 km/h. Při konverzi na létající prostředek je třeba zastavit, vysunout zadní nosník a rozložit nosný rotor. Tato operace by neměla uživateli zabrat více než deset minut. Po nastartování se pak ze zadní části sama vysune tlačná vrtule, která by měla zajistit pohyb vozidla vpřed. PAL-V se ve vzduchu chová jako autogyra neboli vírník. Oproti vrtulníku se listy nosné vrtule neroztáčí pohonnou jednotkou, ale pouze proudícím vzduchem při pohybu vpřed. A o to se právě stará tlačný motor s vrtulí. Vírníky mají pomalejší rotaci nosného rotoru než vrtulník, a tak jsou podstatně tišší. Když tlačný motor selže, stále je možné přistát, pokud si nosný rotor udrží autorotaci. Pro vzlet si musí pilot-řidič zajistit dráhu dlouhou minimálně 165 metrů, k přistání by naopak mělo stačit i 30 metrů. Dráha může být klidně travnatá. Také ve vzduchu by PAL-V měl dosáhnout rychlosti až 180 km/h, naopak minimální rychlost, při které nosná vrtule zajistí svým otáčením potřebný vztlak, je 50 km/h. Dolet pak záleží na více faktorech. Hodně ho ovlivní hmotnost nákladu a pohybuje se v rozpětí 350 až 500 km. Letová výška by měla být nejvýše 1200 metrů, což podle norem některých zemí znamená, že se ve vzduchu může pohybovat bez letového plánu. Létající auto ze Slovenska bude stát přes 30 milionů korun. Do provozu má jít už za tři roky číst článek První verze Liberty Pioneer Edition, která se bude vyrábět v omezené sérii 90 kusů, má stát 499 tisíc eur, což je v přepočtu téměř 12,7 milionu korun. Základní varianta s názvem Liberty Sport Edition se objeví později za 299 tisíc eur (cca 7,6 milionu korun). Dodávky by měly být zahájeny v roce 2019, jakmile firma získá bezpečnostní certifikaci. Ještě je třeba dodat, že v ceně je také letecký výcvik. Společnost mimo jiné vyvinula 3D simulátor k nácviku vzletu, přistání, letových manévrů, a dokonce i jízdy po silnici. Spolu s objednávkou je však také nutné zaplatit nevratný rezervační poplatek a od budoucího uživatele se zároveň vyžaduje pilotní licence a přístup k menší přistávací dráze.

autor: Jiří Kaloč | před 28 minutami