Budeme auty létat a letadly jezdit po dálnici? Divoké sny konstruktérů včera a dnes

Vladimír Löbl

Zatímco dříve to byla většinou skutečně auta s všelijak přimontovanými křídly a později spíše letadla s povolením jízdy po silnici, dnes se stále více jedná o velké přepravní drony určené primárně pro letecké taxislužby. Prohlédněte si ty nejdůležitější a nejzajímavější stroje z minulosti i současnosti.

Všichni do vzduchu!

Nové létající auto AirCar slovenského vizionáře Štefana Kleina, jeho předchozí projekt AeroMobil, ale i nizozemský PAL-V a americká Terrafugia Transition opět silně přilákaly pozornost k létajícím autům.

A nejen ony. Také třeba to, že jedna z divizí firmy Porsche ohlásila partnerství s Boeingem, zatímco Audi naopak vycouvalo ze společného projektu s Airbusem. Otazníky se vznáší také nad konceptem Aston Martin Volante Vision. Hyundai a Uber usilovně vyvíjejí elektrický konvertoplán PAV S-A1 a Toyota si již nechala patentovat svůj jednomístný stroj. A německý start-up e-volo, v němž má podíl koncern Daimler, vyvíjí autonomního křížence mezi vrtulníkem a dronem. Je otázkou, zda a jak moc snahy a záměry těchto i dalších firem, jako např. Lilium, ovlivní současná koronavirová pandemie.

Staronové téma

Možnost přijet autem na ­letiště a­ po ­přistání pokračovat po­ zemi lákala konstruktéry již na počátku 20. století. Konstruktéři buď upravovali auta pro potřeby letu, nebo se snažili přizpůsobit letadla pro jízdu po ­silnici. Jen málokomu se ale podařilo překonat fázi prototypu. Řada snílků i dobrodruhů za své snahy a sny zaplatila životem.

O létajících autech snil ve 40. letech také Henry Ford. Naopak známý vizionář Elon Musk, šéf a spolumajitel Tesly a společnosti Space X, vyrábějící a provozující kosmické rakety, je navzdory své zálibě ve všem inovativním vůči podobným strojům skeptický.

S řidičákem i leteckou licencí

Skloubit specifika obou dopravních prostředků není snadné, natož splnit kritéria pro letecký a silniční provoz. Získat všechna povolení je navíc časově dosti náročné. Předpisů, které musí tyto hybridy splnit, je totiž dlouhý seznam.

Bezpečnost a správná obsluha jsou klíčové. K ovládání takového stroje potřebujete nejen řidičské oprávnění, ale i také leteckou licenci pro nekomerční piloty, která přijde cca na 180 000 Kč. Výhledově se počítá s tím, že pilota zčásti nebo zcela zastoupí autonomní systém.

Pokud by se měly tyto prostředky individuální přepravy více rozšířit, muselo by navíc dojít k posílení řízení letového provozu, a to přesto, že se jedná o používání letové hladiny do 1,5 km, kde platí jednodušší předpisy. Současně bude také nutné i jasně vymezit, kde přesně tyto stroje mohou létat, a to nejen kvůli bezpečnosti provozu, ale i hlučnosti.

Na nejzajímavější stroje, které chtějí využívat zemi i vzduch, se podívejte do galerie. Zmapovali jsme také historii "létajících vozů", které se při vývoji neobešly bez tragických okamžiků.