Ferrari i terénní Porsche. Na pražské Výstaviště přijelo tisíc automobilových Legend

Tisícovka aut různých značek, stáří i stavu se poslední květnový víkend objevila v pražských Holešovicích. Už podesáté se na zdejším Výstavišti otevírají brány motoristické slavnosti Legendy, tentokrát zaměřené na německé vozy. Akce ale tradičně nabízí víc, než hlavní téma. Na své si přijdou milovníci všech automobilových kultur. Galerie Aktuálně.cz nastiňuje, co všechno je na Legendách k vidění.

Výstaviště v pražských Holešovicích je možné navštívit v sobotu 27. května od devíti do dvaceti hodin a v neděli 28. května od devíti do sedmnácti hodin. Vstupenka pro dospělého stojí v předprodeji na internetu i na místě 600 korun, pro studenty od 15 let, seniory a ZTP pak 300 korun a pro děti od šesti do 15 let 100 korun. Děti do šesti let mají vstup zdarma.