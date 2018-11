Světový bestseller Toyota Corolla možná bude z Česka. Mohl by se vyrábět v Kolíně

Výroba Toyoty Corolla by se podle analytiků mohla v roce 2021 přestěhovat do středočeského Kolína. | Foto: Výrobci

Japonská automobilka Toyota by mohla po převzetí části kolínského závodu TPCA od PSA posílit své výrobní kapacity v Evropské unii po brexitu. Odchod Velké Británie z unie totiž může automobilce zkomplikovat vývoz aut vyrobených na britských ostrovech do Evropy. Shodli se na tom dnes ekonomové oslovení ČTK. V Čechách by se tak mohlo vyrábět jedno z nejprodávanějších aut na celém světě: legendární Corolla.

Francouzská PSA Group (zahrnuje značky Peugeot, Citroën, Opel a DS Automobiles) se podle listu Les Echos s Toyotou rozhodly, že do roku 2021 ukončí společnou výrobu malých aut. Toyota pak v rámci dohody koupí podíl PSA v jejich společném závodě Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) ve středočeském Kolíně. Co s ním bude?

Partner EY Petr Knap podotkl, že kolínský závod byl vždy řízený Toyotou a provozně by proto odchod PSA nemusel být složitou změnou. "Závod není tak starý, aby se vyplatilo uzavírat. Navíc se Toyotě mohou hodit výrobní kapacity v rámci EU. Má továrny ve Velké Británii, kde brexit může komplikovat vývoz do států unie. Lokalita je strategicky zajímavá a výroba i dodavatelé zavedení. Každopádně je Toyota velmi progresivní výrobce s pokročilými technologiemi a špičkovým výrobním know-how. Bylo by dobré si ji tady udržet," dodal.

Toyota má ve velké Británii od roku 1992 dva výrobní závody. Jeden v Deeside ve Walesu a druhý v Burnastonu v hrabství Derbyshire. Na ostrovech se vyrábí model Auris, jehož příští generace ponese opět slavné jméno Corolla, a do letoška také nepříliš úspěšný vůz střední třídy Avensis.

Toyota se po převzetí celého závodu v Kolíně podle analytika PwC ČR Radka Drába navíc zaměří i na jiné třídy vozů, než jsou malé automobily. "Bude tak reagovat na vývoj poptávky na evropském trhu, kam směřuje převážná část produkce závodu," uvedl.

Poptávka po nejmenších vozech velikosti Škody Citigo v Evropě vytrvale klesá, podle odhadů by se mohla stabilizovat až v roce 2020. V té době ale nebude představovat ani osm procent trhu. Toyota se svým Aygem navíc v prodejích za rok 2017 výrazně zaostávala za vedoucí trojicí Fiat 500, Fiat Panda a Volkswagen up!. To vše nahrává přesunu výroby Corolly do Čech.

Odchod koncernu PSA ze závodu v Kolíně podle ekonomů dává smysl, protože PSA nedávno koupila firmu Opel, jejíž továrny nejedou na plnou kapacitu, a proto je může využít pro svou produkci.