Legendární soška na kapotách vozů Rolls-Royce se změní s příchodem elektromobilu

Je to nepochybně nejslavnější soška ve světě aut, Spirit of Ecstasy (Duch extáze) neboli Emily se už 111 let vozí na kapotách nejluxusnějších vozů světa, modelů Rolls-Royce. Až automobilka uvede příští rok na trh svůj vůbec první elektrický vůz Spectre, bude mít i novou Emily. Menší a aerodynamičtější.

"The Spirit of Ecstasy je nejslavnější automobilový maskot na světě, je symbolem hrdosti naší značky. Ve své nové podobě teď bude efektivnější a elegantnější než kdy předtím. Stane se dokonalým znakem pro nejaerodynamičtější Rolls-Royce v naší historii, elektromobil Spectre," říká Torsten Müller-Ötvös, generální ředitel Rolls-Royce Motor Cars. Soška s českým názvem Duch extáze, někdy nazývaná také Flying lady (Létající dáma) nebo Emily, má tedy prezentovat novou éru nejluxusnější automobilové značky světa. Elektromobil Spectre by měl na trh přijít už příští rok. Inovovaná soška se ale rozšíří i na všechny další stávající modely RR, tedy Phantom, Ghost, Wraith, Dawn i SUV Cullinan. Především se zmenší o necelé dva centimetry (nyní měří 10 cm, nově 8,3 cm) a je také aerodynamičtější, ztvárněná žena má jiný postoj s jednou nohou vpředu a přepracovaným tvarem rukou zahalených v róbě, které si občas neznalí lidé pletli s křídly. Eleanor Thorntonová byla údajně vysoce inteligentní a krásná dáma, která byla milenkou lorda Montagu. | Foto: Rolls-Royce "Její nové tvary teď dokonale vystihují naši značku. Soška se naklání dopředu, čímž vyjadřuje naši neúnavnou snahu o pokrok, a její šaty ladně vlají ve větru a odrážejí klid našich aut," rozplývá se nad novou podobou Emily Anders Warming, šéfdesignér značky Rolls-Royce. Za vznikem sošky je pikantní příběh, který byl dlouho obestřený tajemstvím. Symbolizuje totiž příběh tajné vášně. Vše začalo jako košilatá příhoda z červené knihovny, konec byl však tragický. Mnozí zákazníci totiž možná ani netuší, že si na přídi svého vozu vozí symbol třináct let trvající manželské nevěry. Vše jsme podrobně popsali tady.