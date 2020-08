Land Rovery v lomu Velká Amerika. Koupání, na které se jen tak nezapomene

Hejna pstruhů, u břehu raci a krajina jako z westernu. Kdo by nezatoužil legálně se vykoupat v průzračně čisté vodě zatopeného lomu Velká Amerika? Přezdívá se mu český Grand Canyon a dostat se k břehům se poštěstí především filmařům, kteří si prostředí oblíbili natolik, že tu bivakují prakticky každé léto. Pro ostatní je cesta dolů zatarasená a obdivovat lze jen shora. Ale když máte štěstí...

Stezka po žluté turistické značce vede od Karlštejna k okraji Malé Ameriky, okolo stále funkčního areálu lomů Mořina, kde se těží vápenec pro tepelné elektrárny, až na úpatí lomu Velká Amerika. Výletníkům se naskytne dechberoucí pohled na průzračnou, tyrkysově zbarvenou vodu, která se lehce čeří pod strmým skalním srázem.

Zatopený lom těsně míjí také silnice do Mořiny, a tak je tu zejména v létě hodně rušno. Malé parkoviště se zaplní během chvíle a pak tu auta obsypají krajnici. Výhledy shůry na tu krásu totiž stojí za to.

Z výšky je vidět, jak se nad vodou klene dřevěný mostek jako vystřižený z westernů. K břehům vede cesta, která stoupá k otvoru ve skále, kterých je ostatně po stěnách hned několik. Jeskyňáři by tu byli jako v ráji.

Kdysi odvážlivci lační koupání slaňovali ze skalních útesů, dnes majitelé, jimiž jsou lomy Mořina a ČEZ, všechny dříve vytvořené přístupy nekompromisně zatarasili. Každý rok totiž pár nešťastníků při pokusu dostat se k vodě uklouzne po kamenech a na bezvládné tělo není pak dole pěkný pohled.

Své o tom ví i průvodce Petr Sodomka, který provází návštěvníky podzemím v okolí zatopeného lomu Malá Amerika a Mexiko. Ten také vyvrací mnoho bájí, kterými je zdejší areál opředený. Například tvrdí, že mezi oběma Amerikami není propojení, jak se tvrdí. Zato rád vypráví historky o Hansi Hagenovi, německém vojákovi, který zde na konci druhé světové války zahynul a jehož duch teď v tunelovém komplexu straší.

"Já osobně jsem ale Hanse nikdy nepotkal, i když tu průvodcuji deset let. Proti paranormálním jevům jsem imunní, mně kdyby duch skákal po hlavě, tak si ho nevšimnu, ale jiní tu pár nevysvětlitelných zážitků měli," tvrdí Petr Sodomka, když provádí štolami.

Kdo prý ale třikrát zazvoní na Hagenův gong, který je zavěšený u studánky zhruba 30 metrů v podzemí, do roka zemře, případně si pro něj Hagen přijde rovnou. Všechny povídačky o Hansi Hagenovi rádi přiživovali hlavně trampové a jeskyňáři, kteří sem po ukončení těžby vápence v 60. letech začali hojně jezdit.

Areál má totiž své kouzlo a málokomu se poštěstí se snadno dostat k břehům zatopeného lomu. Jsou to především filmaři, kteří si tu prostor rádi pronajímají. Ostatně v minulosti se tu točil například Limonádový Joe nebo Akumulátor 1. Letošní léto je ale jiné. Koronavirus mnoho naplánovaných natáčení zhatil, a tak si lze vstup a pobyt dojednat u majitelů mnohem snadněji.

Železná vrata chránící tunel do skály se otevřela pro skupinku Land Roverů a Range Roverů. Trvá to jen pár minut a najednou se před vámi otevře zatopený lom jako na dlani. Cestička je úzká, dvě auta se objet nedokážou. Dole už je ale dostatečná plocha na bivakování.

Nádherný zálesácky zelený Land Rover Series II z roku 1962 už má roztaženou markýzu a pod ní už teče pivo z přenosné pípy proudem. Helena a Václav Buchbauerovi auto vlastní pár let a rádi s ním jezdí kempovat. I proto mají interiér chytře upravený na velmi pohodlné spaní.

"Probudit se tu ráno za úsvitu a vykoupat se, to je jako sen," říká Helena Buchbauerová. Ve vodě, která má do hloubky 80 metrů, jsou vidět hejna ryb a u břehu žijí raci. A překvapivě ani není ledová, jak byste si mohli myslet.

Pozornost přitahuje také překrásný hranatý červeno-bílý Land Rover Defender se sympatickou patinou. Pochází z roku 1983 a další takový byste v Česku hledali těžko. "Jezdím s ním všude, i do lesů se psy a všude okolo komína. Má 3,5litrový V8 Buick a čtyřstupňovou převodovku. Auto chci zachovat maximálně původní," dodává majitel Jindřich Uhlář ze Senohrab.

Nabízí se otázka, proč by alespoň v omezeném provozu nešlo zájemcům zpřístupnit vstup k lomu a koupání. Majitelé si to ale údajně nepřejí. "Těžko by se těžba mohla obnovit znovu, i proto, že se nacházíme v chráněné krajině Českého krasu, ale v areálu jsou stále neodepsané tuny nevytěženého vápence, ze srázů občas padají kameny a mohly by někoho zranit, a hlavně nelze zajistit čistotu stojaté vody, pokud by se v ní koupaly stovky nebo tisíce lidí," míní průvodce Petr Sodomka.

A tak nezbývá, než si příležitost dostat se do útrob českého Grand Canyonu náležitě užít. Kdo ví, kdy se naskytne podruhé. Snad jedině pokud se necháte zaměstnat u filmu…