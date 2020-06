První dojmy z nového Land Roveru Defender. Šest věcí, které na nás udělaly dojem

Do Česka dorazila nová generace Land Roveru Defender. Na relevantní test, při kterém by nechybělo ani důkladné prověření schopností v terénu, si musíme počkat, ale sestavili jsme alespoň seznam několika bodů, kterými na nás Defender udělal dojem. Tady jsou.

Podstatné informace jsme už o něm publikovali zde a také jsme se byli podívat v továrně Land Roveru ve slovenské Nitře, kde se nový Defender vyrábí. Tohle však není relevantní test. Nový Land Rover Defender dorazil do Česka alespoň v několika exemplářích na dealerství značky, konkrétně k prodejci Dajbych, a tak jsme dostali příležitost se v něm velmi krátce svézt.

Jenže sednout na pár hodin do auta, o němž by se relevantní verdikt měl vyřknout až poté, co s ním strávíte delší čas v těžkém terénu, znamená, že o něm můžeme zatím publikovat jen pár prvních dojmů a se skutečnou recenzí ještě počkat. Co byste měli o novém Defenderu vědět? Tady je seznam šesti věcí, které nás zaujaly.

1. Radikální změna a hledání detailů předka

Nezůstal kámen na kameni a je to vidět už od pohledu. Typická silueta je patrná, ale trochu se zakulatila. V lecčems Defender skoro připomíná velký Range Rover, design je moderní, přesto osobitý. Působí robustně a bytelně, například i způsobem, jakým se dovírají obrovské a těžké boční dveře. Detaily, jako je "slzičkový" plech na kapotě auta, také odkazují do historie Defenderu.

2. Účelnost, ale teď daleko elegantnější

Kabina se už ani náznakem nepodobá autu na práci. A to přestože použité materiály nejsou typicky luxusní. Jemná kůže na čalounění sedadel nebo loketní opěrce, kterou mívají prémiové vozy, by se snadno ničila, sedadla zčásti z kůže a speciální látky by měla vydržet tvrdší zacházení.

Najdete tu více omyvatelných plastů, zároveň na pohled působí elegantněji, a tak se posádka bude cítit méně zahanbeně, až poleze do auta v botách od bláta. Defender se tedy i nadále snaží být účelný, i když chce držet krok s dobou a uvnitř zmoderněl.

Aby ale i v moderním kabátě vypadal jako auto, které se práce nebojí, designéři si vyhráli s takovými detaily, jako jsou šrouby - ty jsou na mnoha místech přiznané a najdeme je jak ve výplních dveří, tak z boků přístrojové desky.

Ocenění si ale zaslouží mnohem pečlivější ergonomie, ve voze se skvěle sedí, výhled nemá chybu a je tu mnoho odkládacích ploch a praktických detailů.

3. Analogový svět končí

Největší revolucí je pochopitelně digitalizace, které se Defender nejenže nevyhnul, ale snaží se jí účelně využít. Digitální přístrojový štít proto nepůsobí nepatřičně a brzy se zorientujete, kde co je a jak se dostanete k informacím, které potřebujete. A navíc má vkusnou grafiku.

Multimédia mají snahu působit podobně jako menu mobilů. Na displeji si nastavíte ty funkce, které používáte nejčastěji, třeba navigaci nebo hudbu, a nemusíte hlouběji do menu. To je fajn. Snadno se propojí s mobilem, který lze také bezdrátově nabíjet. A má i mnoho zajímavých funkcí, například i sledování auta, pokud by se ho někdo pokusil odcizit.

Je evidentní, že multimédia v Defenderu jsou nejmodernější v celé modelové paletě Land Roverů i Range Roverů a fungují mnohem lépe a intuitivněji.

4. Armáda asistentů

Ani Defender se nevyhnul instalaci asistentů, které mají pomoci řidiči a usnadnit jízdu jak na silnici, tak v terénu. Umí tedy sledovat hloubku brodu a náklony a samozřejmě informovat o dopravních značkách a udržovat vůz v jízdních pruzích. Kamery sledují dění kolem celého vozu a jednu má auto například také v "ploutvi" na střeše, kde je také wi-fi anténa.

O všech těchto funkcích jste si mohli v minulém Defenderu jen nechat zdát, doba si ale modernizaci žádá a díky tomu je "Def" výrazně bezpečnější.

5. Jak kultivovat užitkový stroj

Naprostou revoluci ale vnímáme v chování auta při jízdě. Defender nikdy nebyl tak civilní, pohodlný a příjemný na řízení jako teď. Naftový klapot dvoulitru ve verzi D240 je sice patrný, ale snesitelný. Auto se ale nese na silnici s nečekanou sebejistotou, perfektně tlumí nerovnosti a s ohledem na svou impozantní velikost a váhu poslušně zatáčí.

Kdo adoruje manuály, má smůlu, Defender se nabízí vždy s automatickou převodovkou. Ta je však naprosto bezchybná, jde o osmistupňový automat ZF a s motorem si, alespoň na silnici, rozumí skutečně skvěle.

Land Rover Defender 110 D240 Motor: naftový 4válec, 1999 cm3, turbo

Výkon: 177 kW (240 k) při 4000 ot./min.

Toč. moment: 430 Nm při 1400 ot./min.

Nejvyšší rychlost: 188 km/h

Zrychlení: 9,1 s

Spotřeba: 9,0 l/100 km

Převodovka: 8st. automatická

Hmotnost: 2248 kg

Objem kufru: 857 l

Cena od: 1 591 150 Kč

6. Cena a spotřeba

Chtělo by to delší trasu a také změřit spotřebu v terénu, avšak i krátká jízda s modelem D240 (dvoulitrový diesel s výkonem 177 kW) potvrzuje, že Defender bude trochu náročnější živit. Průměrná spotřeba ukazovala téměř 12 litrů nafty. Jde o zatím nezajetý vůz, ale nelze čekat, že by spotřeba byla časem poloviční. Je to těžký a vysoký off-road.

A není ani potřeba se s ním projet, ale podívat se do ceníku, abyste si uvědomili, že nová doba s moderní výbavou s sebou také přináší fakt, že se cena auta vyšplhá klidně ke třem milionům, pokud si naporoučíte to nejlepší, co nabízí. Základní verze Defenderu 110 (tedy pětidveřové testované varianty, třídveřový model 90 dorazí na podzim) začíná na 1,5 milionu, ale s přehledem se přiblíží i k dvojnásobné částce. Na druhou stranu, málokteré auto umí být tak všestranné.