Lamborghini vyhlásilo svolávací akci pro své supersporty. Kvůli překlepu na etiketě

před 1 hodinou

Do servisu musí okamžitě všech 11 kusů supersportu Lamborghini Centenario, které se prodaly na území USA. Problémem je, že na štítku uvnitř vozu je uveden špatný údaj o maximálním přípustném zatížení auta.

Svolávací akce automobilek kvůli technickým chybám, které by mohly vyústit ve větší potíže, jsou celkem běžné. Italské Lamborghini ale takto řeší i zdánlivě marginální problém. Všechny jeho modely Centenario, které se prodaly na americkém trhu, mají chybný údaj na štítku ve voze. Jde o nosnost.

Centenario je tak vzácným vozem, že nyní by se po amerických silnicích mělo pohybovat jen 11 kusů ve verzích kupé a roadster. Ty musí okamžitě do servisu, kde jim bude štítek vyměněn. Pokud by majitel kvůli chybnému údaji přetížil auto, hrozilo by selhání odpružení, což by mohlo případně způsobit i nehodu.

Vůz, který pohání uprostřed uložený benzinový dvanáctiválec o výkonu 759 koní ale není právě klasickým autem na stěhování. Vpředu umístěný kufr pojme jen pár nákupních tašek. Otázkou proto zůstává, zda by vůbec k přetížení Lamborghini mohlo dojít. Leda by do auta přisedl morbidně obézní spolujezdec, což je v USA není zcela vyloučené.