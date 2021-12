Lamborghini Sián z Lega se poprvé vystavuje v Praze. Byli jsme u nočního přesunu

Nejnovější počin kladenských stavitelů z Lega se konečně ukazuje v Česku. Lamborghini Sián FKP 37 sestavené z 400 tisíc kostiček oblíbené dánské stavebnice se v noci ze čtvrtka na pátek přesunul do prostor pražského obchodního centra, kde si ho mohou návštěvníci prohlédnout do konce roku.

Stačí lehce přimhouřit oči a sporťák z kostiček vypadá skoro jako italský originál. Je sestavený z 400 tisíc dílků stavebnice Lego z celkem 154 typů kostek, váží 2,2 tuny a je na milimetry shodný s předlohou, tedy limitovanou edicí Lamborghini Sián FKP 37. Uchvátí i těmi nejmenšími detaily, jakými jsou světlomety, zpětná zrcátka a samozřejmě interiér.

Lamborghini Sián je v pořadí třetím autem v životní velikosti, které navrhli a postavili v kladenské továrně Lego a po designové stránce je z aut postavených ze stavebnice v měřítku 1:1 nejpropracovanější. Více jsme se mu věnovali tady. Designéři a inženýři na něm prý chtějí ukázat, že ze stavebnice jde postavit, cokoli si dokážete představit. Vytvořil ho tým patnácti lidí a návrh a výroba trvaly celkem 8660 hodin.

"Dlouho mi trvalo si to auto nakoukat, pochopit, co se tam po designové stránce děje, proč je tady nějaká linka či zlom," vysvětluje Libor Zelinka, hlavní designér v Legu a autor modelu Sián.

Předobrazem stavebnice je vůbec první hybridní supersport ikonické italské značky, který vznikl jen v omezené edici o 63 kusech. Tedy 64, ten poslední je z Lego kostiček, přesněji řečeno elementů. Z 400 tisíc dílů se 20 vyrobilo přesně na míru pro potřeby modelářů. Ze sériového auta nemá nic vyjma skutečných kol a dvou log Lamborghini na přídi a zádi vozu. Jeho stavba trvala 8660 hodin.

Uvnitř kokpitu detaily pokračují: z kostek je postavený volant se slavným znakem Lamborghini a italskou vlajkou, i závodní sedadla jsou postavená z kostek Lego. Novinkou u Siánu jsou nalakované šestiúhelníkové kostičky, které tvoří povrch "karoserie", speciálním nátěrem s UV efektem, lakování zajistili přímo v lakovně Lamborgini v Itálii. Jedovatá barva je navíc identická s tou na stavebnici autíčka Sián Lego Technic v měřítku 1:8.

"Řešení, které jsme použili u Bugatti, jsme vylepšili. Plošky karoserie jsou menší, lehčí a lépe propojené mezi sebou. Díky tomu má Sián jednolitější povrch a lépe drží," popisuje Zelinka.

Aby vůz mohl často cestovat na výstavy po celém světě, je napevno spojený s kovovou podložkou. Při stavbě se nepoužila ani kapka lepidla. Samotné auto váží asi půl tuny, z čehož sériová kola váží asi metrák, s podložkou se hmotnost vozu zvedla na 2,2 tuny.

Díly na míru jsou například průhledné elementy s LED světly, které představují světlomety vpředu i vzadu a také zvýrazňují boky auta. Nejenže svítí, vytvářejí také vizuální efekt připomínající blesk, což odkazuje i na název auta. Sián znamená v boloňském nářečí blesk nebo záblesk.

Teď se konečně ukazuje veřejně v Česku, v noci ze čtvrtka na pátek se auto převezlo do pražského obchodního centra Westfield Chodov, kde bude stát až do konce roku. Podívejte se do galerie, jak se unikátní replika Siánu z Lega instaluje.