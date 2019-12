Lada Niva se blíží moderní konkurenci. Dostala nový interiér i bezpečnostní prvky

V roce 1977 vyjela na silnice poprvé Lada Niva, kterou kromě terénních schopností proslavil v Československu i seriál Návštěvníci. A ani po více než čtyřiceti letech výroba ruského off-roadu nekončí. AvtoVAZ naopak dopřál vozu, který se nyní jmenuje jednoduše 4x4, omlazovací kúru. Ta ho přitom přiblížila modernějším konkurentům.

Navenek si však Niva zachovává stále stejný hranatý design. Již před několika lety se sice terénní legenda dočkala příplatkových velkých litých kol, větších zrcátek či nové masky chladiče, tradiční prvky jako dopředu se otevírající kapota či až téměř pravoúhlé tvary zůstávají. Jedinou viditelnou změnou jsou tak kruhové mlhovky v předním nárazníku u modelu Urban.

Kde se ale nejnovější modernizace podepsala skutečně výrazně, to je interiér vozu, jmenovitě především palubní deska. Samotný AvtoVAZ, jako výrobce Lady 4×4, označuje omlazení jako "novou úroveň komfortu klasického SUV". Designéři a technici zcela přepracovali středovou konzoli. Pryč jsou archaické posuvné ovladače ventilace či topení. Na jejich místě jsou moderněji působící otočné knoflíky.

Horní část středového panelu je potom víceméně převzata z již nevyráběné Lady Priora. To znamená nejen výdechy ventilace (stejné jsou i u řidiče a spolujezdce), ale také ovládací prvky včetně výstražných blinkrů. Přesednutí ze staré do nové Lady 4×4 by tak trochu mohlo vyvolat vzpomínku na přesednutí z Favoritu do Felicie. Tam také posuvné ovladače nahradily ty otočné a celkové ztvárnění interiéru bylo mnohem více zakulacené.

Lada 4×4 (proč se v Rusku neužívá jméno Niva, připomínáme v samostatném boxu) se dočkala rovněž nového přístrojového štítu. Ten má zcela jinak tvarované budíky s bílým podsvícením. Palubní počítač pak nabízí více ukazatelů, než na kolik byli zvyklí majitelé stávajícího provedení vozu.

Proč už se Lada Niva nejmenuje Niva S off-roadem s plachetnicí ve znaku byl odjakživa spojený název Niva. Přesto se dnes vůz oficiálně jmenuje 4×4 a jméno Niva nese moderněji tvarovaný, i když technicky příbuzný, Chevrolet. Důvod je jednoduchý. Dnešní Chevrolet Niva byl původně AvtoVAZem vyvíjen jako nástupce Lady Niva pod označením VAZ 2123. Ruský výrobce se ale dostal do finančních potíží a založil společný podnik s americkým General Motors. Tato spolupráce získala práva nejen na výrobu modelu 2123, ale také na užívání označení Niva. To tak z původního hranatého vozu od roku 2006 zmizelo a jedinou Nivou v nabídce zůstala ta od Chevroletu. Lada se přejmenovala na 4×4, ačkoliv například individuální dovozci modelů ruského výrobce do ČR stále používají označení Niva.

Ruský výrobce dále upozorňuje na nově tvarovanou přihrádku před spolujezdcem s větším úložným prostorem, dva držáky nápojů a drobný odkládací prostor ve středovém tunelu a konečně spodní část středové konzole dostala dvě 12V zásuvky. Úpravy se dočkal i ovladač světlometů, rádio je ale stále neoriginální.

AvtoVAZ také výrazně zapracoval na bezpečnosti. Na zadních sedadlech se tak objevují dvě opěrky hlav a sedačky mají větší boční oporu. Vpředu je navíc nový sklopný mechanismus. Se sedadlem řidiče je potom spojena dost možná největší novinka Lady 4×4. Ta totiž vůbec poprvé dostává airbag. Mnozí by čekali, že půjde o čelní airbag, jenomže archaický čtyřramenný volant, který se ani po modernizaci nezměnil, instalaci tohoto prvku neumožňuje.

Off-road tak netradičně dostává jako svůj první airbag ten boční pro řidiče. Pokud se ptáte proč, tak je to spojeno se zařazením systému ERA-GLONASS do základní výbavy. Jde o obdobu evropského systému eCall, tedy automatického (nebo manuálního) přivolání pomoci při nehodě, kdy záchranné složky kvůli GPS navíc zjistí polohu vozu.

Aby však systém pracoval správně a dokázal automaticky vyslat signál SOS, musí dojít k aktivaci airbagů. A protože starý volant nedovoluje instalaci bezpečnostního vaku, musel jít AvtoVAZ cestou bočního airbagu. Toto řešení by nicméně mělo být dočasné, ruská média totiž informují, že by se v budoucnu měl výměny dočkat i volant, ve kterém již bude nainstalován bezpečnostní vak.

Vzhledem k tomu, že modul zařízení ERA-GLONASS vyžaduje určitý prostor, dostala Lada 4×4 také nový strop s lepším osvětlením kabiny či jinými slunečními clonami. Upraveno bylo i čalounění A-sloupků. V neposlední řadě se snížila úroveň hluku a vibrací přenášených do interiéru. Především do motorového prostoru totiž přibyly nové tlumicí prvky.

Jestli se odehrály nějaké změny i pod kapotou, AvtoVAZ zatím nezveřejnil. Dá se však předpokládat, že benzinová čtyřválcová sedmnáctistovka o výkonu 61 kW v kombinaci s pohonem všech kol a pětistupňovou manuální převodovkou zůstane zachována. Stejné je to i s nabídkou tří- a pětidveřové karoserie pro standardní model i SUV bližší variantu Urban.

Ceny automobilka zatím také nezveřejnila, ruská média ale spekulují o navýšení o 40 tisíc rublů, tedy v přepočtu o necelých 15 tisíc korun. Základní Lada 4×4 by tak bez akčních pobídek výrobce mohla začínat na v přepočtu asi 208 tisících korunách. V Evropě však omlazenou Ladu 4×4 oficiálně nekoupíte. AvtoVAZ totiž kvůli přísnějším emisním limitům zastavil vývoz modelů Lada do Evropské unie. Individuální cestou se však k ruským modelům lze dostat i na českém trhu.

Ve spojení s modelem Lada 4×4 se objevila v uplynulých týdnech ještě jedna zajímavá informace. AvtoVAZ totiž odkoupil od General Motors 50procentní podíl ve společném podniku, který vyráběl Chevrolet Niva. Ten vychází z Lady 4×4, má ale modernější karoserii a také kultovní jméno. Ruský výrobce v tiskové zprávě uvedl, že Niva se bude ještě přechodnou dobu vyrábět pod značkou Chevrolet, pak se však vrátí k označení Lada.

Právě jako nástupce Lady Niva byl tento vůz vyvíjen v 80. a 90. letech. První koncepty nesly jméno ruské automobilky, AvtoVAZ se však dostal do finančních problémů, a založil proto společný podnik s americkým koncernem GM, který začal se sériovou výrobou terénního vozu. Ačkoliv se tedy zamýšlený nástupce Lady Niva vyráběl v Toljatti, nesl označení Chevrolet Niva a původní Nivu oproti původním plánům nikdy nenahradil.

Americko-ruský podnik také připravoval nástupce Chevroletu Niva, jeho vývoj byl ale před nějakou dobou zastaven. Je tedy možné, že označení Lada Niva se objeví na novém terénním modelu, jehož předzvěstí byl loňský koncept Lada 4×4 Vision.

Ten by mohl vycházet z techniky Dacie Duster a měl by se postupně stát nástupcem Lady 4×4. Kdy se ale novinka dostane na trh, je zatím otázkou a vzhledem k aktuální poměrně rozsáhlé modernizaci to navíc na konec Lady 4×4 nevypadá. Je tedy možné, že vedle sebe nakonec budou existovat Lada Niva i Lada 4×4.