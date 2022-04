Kvůli chybějícím dílům jsme přišli o více než sto tisíc aut, říkají odbory ve Škodě

Češka Tereza Hlůšková, která byla v roce 2019 v Pákistánu odsouzena kvůli pašování drog a loni v listopadu zproštěna obžaloby, bude moci zemi opustit. Pákistánský nejvyšší soud ve středu zamítl odvolání celního úřadu, který s vycestováním nesouhlasil. Češka by se měla vydat do vlasti 23. dubna, informoval pákistánský server The Current.

Hlůškovou zadrželi celníci v lednu 2018 na letišti v pákistánském Láhauru s devíti kilogramy heroinu, když se chystala odletět do Spojených arabských emirátů. Češka tvrdila, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil. V březnu 2019 byla odsouzena k osmi letům a osmi měsícům vězení a pokutě 800 dolarů (téměř 18 tisíc korun). Žena se proti rozsudku odvolala a loni v listopadu byla obžaloby zproštěna a propuštěna z vězení.