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KVÍZ: Auta, jejichž popularita v Česku raketově roste. Co jste možná nevěděli o vozech Omoda & Jaecoo

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Žádná jiná automobilka neroste v Česku rychleji než čínská dvojice Omoda & Jaecoo. Za první pololetí roku 2026 neměla jiná čínská automobilka více registrací, ba co víc, dvojice mladých značek pořádně zatápí i zavedeným jménům. Víte ale, jak obě značky přišly ke svým jménům? A poznáte podle jediného detailu, o jaký model se jedná? Poznejte vozy Omoda & Jaecoo blíže v zábavném kvízu.

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Kvíz vznikl ve spolupráci s automobilkou Omoda & Jaecoo.

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Bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se ve středu následně zřítila do údolí. Na snímku je městečko Thrishuli na stejnojmenné řece ve středním Nepálu; 27. srpna 2026.
Bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se ve středu následně zřítila do údolí. Na snímku je městečko Thrishuli na stejnojmenné řece ve středním Nepálu; 27. srpna 2026.
Bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se ve středu následně zřítila do údolí. Na snímku je městečko Thrishuli na stejnojmenné řece ve středním Nepálu; 27. srpna 2026.

Zmizely celé vesnice. Počet obětí bleskových povodní v Tibetu a Nepálu rychle roste

Čína po středeční povodni v Tibetu na hranici s Nepálem pohřešuje podle nové bilance 558 lidí, další tři pak eviduje jako mrtvé. Ve čtvrtek o tom informovala Reuters s odkazem na CNN. Nepál jako počet mrtvých lidí nově udává 162, pohřešuje dalších nejméně 823 lidí a z toho 579 jsou zahraniční a nepálští turisté. Celkový počet pohřešovaných je téměř 1400.

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