KVÍZ: Auta, jejichž popularita v Česku raketově roste. Co jste možná nevěděli o vozech Omoda & Jaecoo
Žádná jiná automobilka neroste v Česku rychleji než čínská dvojice Omoda & Jaecoo. Za první pololetí roku 2026 neměla jiná čínská automobilka více registrací, ba co víc, dvojice mladých značek pořádně zatápí i zavedeným jménům. Víte ale, jak obě značky přišly ke svým jménům? A poznáte podle jediného detailu, o jaký model se jedná? Poznejte vozy Omoda & Jaecoo blíže v zábavném kvízu.
BYD chystá v Evropě revoluci v nabíjení. Za pár minut chce elektromobilům dodat stovky kilometrů dojezdu
ŽIVĚ Žena a dítě zemřely po ruském útoku na Černihiv. Ukrajina zaútočila na sklad Wildberries
Nejméně dva lidé přišli o život při ruském útoku na Černihiv na severu Ukrajiny, oznámily ve středu místní úřady. O dvou obětech útoku ukrajinského dronu informoval gubernátor ruské Lipecké oblasti. Ukrajinské drony znovu napadly a zapálily sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries v Tambovské oblasti. Útok potvrdila společnost.
Číhá Real Madrid, Liverpool i obhájce. Slavia se dozví soupeře pro Ligu mistrů
Fotbalisté pražské Slavie se dnes večer dozvědí, s kým budou hrát v hlavní části Ligy mistrů. Losování ligové fáze prestižní soutěže, které se uskuteční od 18:00 v Monaku, přisoudí českému šampionovi osmičku soupeřů.
Temný výhled pro Pastrňáka. Bostonu se vymstí nynější strategie, soudí analytici
Po katastrofální předminulé sezoně se hokejový Boston zmátořil, letos na jaře už hrál play off. Vedení nyní doufá v pokračující vzestup a nakonec útok na Stanley Cup. Analytici ale tradičnímu klubu předvídají tvrdou srážku s realitou.
Zmizely celé vesnice. Počet obětí bleskových povodní v Tibetu a Nepálu rychle roste
Čína po středeční povodni v Tibetu na hranici s Nepálem pohřešuje podle nové bilance 558 lidí, další tři pak eviduje jako mrtvé. Ve čtvrtek o tom informovala Reuters s odkazem na CNN. Nepál jako počet mrtvých lidí nově udává 162, pohřešuje dalších nejméně 823 lidí a z toho 579 jsou zahraniční a nepálští turisté. Celkový počet pohřešovaných je téměř 1400.
Česká fantazie! Muchová a Menšík mají grandslamový titul, vyhráli mix na US Open
Čeští tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul.