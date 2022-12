Kupujte, než se to rozkřikne. Ojetý Ford Kuga je spolehlivý a zdaleka nejlevnější

Nepíšeme to poprvé a zřejmě ani naposledy. Enormní poptávka po ojetých autech nejen nafoukla ceny, ale také zvětšila rozdíly mezi různými modely. A zatímco značky skupiny Volkswagen stojí na vrcholu, Ford se často drží nečekaně nízko. Platí to i o praktickém a spolehlivém SUV Kuga. Jako vždy ovšem musíte vybrat správný motor, a ten je jen jeden.

Druhá generace Kugy přišla na trh v roce 2013. Poněkud přitom klamala tělem: ač vzhledově podobná předchůdkyni, technicky s ní neměla nic společného. Šlo o úplně nové auto, prostornější a pohodlnější.

Po nastoupení dovnitř se zdá až k neuvěření, že Kuga sdílí základní architekturu se stísněným Focusem té doby. Interiér je vzdušný, prosklení velké a výhled do všech stran optimální. Dost místa kolem sebe mají i pasažéři vzadu a kufr vypadá větší než udávaných 456 litrů.

Zpracování kabiny nepůsobí tak honosně jako u Volkswagenu Tiguan nebo Hondy CR-V, ale po funkční stránce vážné chyby nemá. Zamrzí jaksi "nedočalouněná" opěradla vpředu. Záda z nich nebolí, ale nedrží v ramenou a v zatáčkách nechávají cestující vlát bez opory.

Do modernizace v roce 2016 bylo poněkud komplikované soužití s komunikačním systémem Sync. Novější verze po faceliftu je mnohem kamarádštější.

Dynamicky schopný podvozek a citlivé řízení potěší řidiče, pohodlná připadne Kuga i pasažérům. Ramena a čepy přitom projevují úctyhodnou výdrž, vůle v podvozku do dvou set tisíc kilometrů prakticky neexistují. Hlukem se však mohou přihlásit zadní ložiska, která se bohužel mění s celými náboji po 8000 korunách.

Dokonalá rozhodně není ochrana před korozí. Lakované části vydrží dlouho hezké, ale na pomocných rámech podvozku se rez rozlézá už po pěti letech. Tady se vyplatí poctivá prevence, poněvadž desetileté auto může být mechanicky v pořádku, ale před vyhazovem z STK by ho zachránila jen nerentabilní výměna obou rámů.

Ze tří nabízených motorů lze doporučit jen jeden, povaze auta naštěstí odpovídá nejlépe. Dieselový dvoulitr TDCi pocházející ze spolupráce s Peugeotem je po mechanické stránce nezmar. S pravidelnými výměnami oleje a rozvodového řemene najede půl milionu kilometrů.

I bez AdBlue od roku 2015 plní normu Euro 6.1. Netýkají se ho tedy ani potíže s dávkováním modrého činidla, ani zákazy vjezdu do některých západních měst. Na rozdíl od Mondea přežila Kuga s tímto prověřeným kusem železa až do příchodu další generace. V bazarech tedy nemusíte pátrat, který motor pod kapotou vlastně je. Liší se jen ladění různých výkonových verzí.

Zklamat musíme zájemce o samočinnou převodovku. Nepovedené dvouspojkové ústrojí Powershift má hned několik důvodů zlobit a za větší opravy se běžně platí kolem padesáti tisíc korun. Naopak pohon všech kol funguje vzorně.

Benzinový motor by v tak velkém autě nedával smysl. Zejména se všemi moderními složitostmi, kvůli kterým už není vhodný ani pro kratší trasy. Fordu se navíc do jednotek Ecoboost vloudily vážné chyby. Původní šestnáctistovka si dokázala zničit písty detonacemi, pozdější patnáctistovka se přehřívala kvůli špatně navrženým vložkám válců. Po defektu tedy nestačilo vyměnit těsnění pod hlavou, ale celý motor.

Kromě prostorného interiéru a příjemného svezení má tedy Kuga tu přednost, že nejspolehlivější motor je zároveň ideální co do dynamiky a spotřeby. Potvrdil to i test vozu zapůjčeného z Autocentra AAA Auto, který i s automatickou převodovkou jezdil za něco málo přes sedm litrů a fungoval jako nový.

Ojetý Ford Kuga II. generace Na trhu: 2013 až 2021

Ceny ojetin: 350 000 až 550 000 Kč

Vnější rozměry: 4353 x 1845 x 1700 mm

Rozvor: 2690 mm

Kufr: 456 l

Motory benzin: 1.6, později 1.5 Ecoboost (88 až 134 kW)

Motor diesel: 2.0 TDCi (88 až 132 kW)

Dvoulitrový diesel je jasnou volbou i ostatních SUV této velikosti. Mezi nimi je jasným favoritem Volkswagenu Tiguan - již o půl generace novější a v detailech propracovanější. Jenže v posledním ročníku 2018, kde Kuga s najetou stovkou tisíc kilometrů stojí půl milionu korun, dáte za Tiguan 750 tisíc.