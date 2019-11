Konec parkování zadarmo na Praze 6, na Dědině jsou modré zóny až na kraj Evropské

Obyvatelé Prahy 6, a to zejména na Dědině v okolí Evropské, si dlouhodobě stěžovali na přeplněné ulice a parkoviště. Mnoho lidí tu odstavovalo své vozy před odjezdem na letiště, případně cestou do centra za prací. Praha 6 ale od 18. listopadu rozšířila modré zóny i tady, a to až na samý kraj metropole. Odstavných parkovišť, které by problém řešily, je tu přitom velmi málo.

Praha 6 od pondělí 18. listopadu rozšířila modré zóny neboli parkování pro rezidenty v těchto oblastech: Dědina, část Hanspaulky, Dolní Liboc, Ořechovka a Baterie. Nová území s modrými zónami jsou vyznačena na mapě výše. "Městská část tak vyhověla žádostem místních rezidentů a po dohodě s hlavním městem se bude regulace parkování týkat většiny území Prahy 6. Do listopadového rozšíření není bohužel podle původních předpokladů zahrnuta vnitřní část Ořechovky, neboť někteří místní rezidenti podali do řízení o organizaci dopravy námitky na podjatost celého Úřadu městské části, což formální proces schválení úprav v dopravním značení prodlužuje. Lze předpokládat, že po vyřešení této věci dojde na zbylé části Ořechovky k zavedení zón na jaře 2020," uvádí se na stránkách městské části Prahy 6. Radnice si od tohoto kroku slibuje, že se v těchto oblastech bude lépe parkovat rezidentům. Negativním dopadem však může být, že modré zóny jsou na Praze 6 tímto krokem prodloužené až na samý kraj města, přitom odstavných parkovišť P+R není dost.