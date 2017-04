Toyota Yaris se zbavila menšího motoru. Tak bohatou výbavu bezpečnostních prvků v základu nikdo nemá

před 5 minutami

Zatímco dříve měla Toyota Yaris pod kapotou benzinový motor o objemu 1,3 litru, s modernizací, která přichází po šesti letech, kdy je vůz na trhu, už se s ním musíte rozloučit. Nahradila ho výkonnější patnáctistovka. S faceliftovaným modelem jsme se projeli v okolí holanského Leidenu.

Šest let, to už je v automobilovém světě dost dlouhá doba na to, aby automobilka vyrukovala s novou generací. Ne však v případě Toyoty Yaris, zástupce malých aut, který sice pochází z Japonska, ale pro Evropu se vyrábí ve francouzském Valenciennes.

Yaris tedy prošel v pořadí druhým faceliftem, ten první vůz omladil před třemi lety. Automobilka nechce komentovat, kdy dorazí nová generace a tvrdí, že zákazníci byli se stávajícím modelem velmi spokojeni, chtěli změnit jen dílčí drobnosti a prodeje stále lehce rostly, tak ani nebyl důvod investovat do rozsáhlejších konstrukčních řešení, například podvozku.

Modernizovaný Yaris je tedy nový v tom, na to jsme u faceliftů zvyklí. Má novou masku, inovovaně světlomety, jinak tvarovaný nárazník, také zadní svítilny jsou teď nové. Vůz je možné personalizovat pomocí různých detailů, což je obvyklé prakticky u všech jeho konkurentů včetně Nissanu Micra či Renaultu Clio. A také se nabízí v dvoubarevném provedení s černou střechou.

S barvou karoserie může ladit i přístrojová deska, která je jinak jednoduše tvarovaná a přehledná. V interiéru se rovněž měnily jen drobnosti, například TFT displej v kapličce přístrojů je teď ještě větší, takže se na něm zobrazuje více informací najednou, například i šipky navigace, pokud ji vůz má.

Zcela zásadní je však změna v nabídce pohonných jednotek. Dříve základ tvořil litrový motor a druhou nabídkou byl čtyřválec o objemu 1,3 litru. Po faceliftu má Yaris motor 1.0 VVT-i stále, avšak třináctistovka už se nenabízí, nesplňovala by totiž emisní normu, která vejde v platnost s novým způsobem měření spotřeby v reálném provozu a nikoli v laboratořích jako doposud.

Uvolnila tak místo zcela nové pohonné jednotce, kterou Toyota poprvé namontovala právě do útrob Yarisu. Kde dál ji ještě použije, ale automobilka zatím neprozradila. Tento atmosférický čtyřválec však navzdory téměř identickému objemu nepochází z jednotky použité v modelu Yaris Hybrid. Jde spíše o rozsáhle přepracovanou třináctistovku.

Zatímco některé konkurenční automobilky i nadále nasměrovávají své konstruktérské úsilí na vývoj maloobjemových přeplňovaných motorů (zdravíme Škodu), Toyota je toho názoru, že atmosférický čtyřválec je pro život ve městě daleko příjemnějším společníkem než litrové tříválce.

Budiž jim takový přístup k duhu, avšak na mezinárodní prezentaci v okolí nizozemského Leidenu se nám zdálo, že motor by potřeboval ještě trochu vyladit. Je opravdu příjemně živý v městském prostředí, ale spojka zabírá poměrně vysoko a také šestistupňová manuální převodovka by nemusela mít tak zatuhlé dráhy. Motor svým charakterem navíc vyžaduje poměrně časté řazení.

Naopak příjemně překvapuje kombinace tohoto motoru s převodovkou CVT, která operuje se sedmi přednastavenými stupni. Pod plynem je motor dost hlučný, avšak při klidnější jízdě a zejména po městě se chová perfektně. Yaris skutečně působí jako příjemně ovladatelné a živé auto.

Prostornost v kabině i kufru se s ohledem na to, že ke konstrukčním změnám nedošlo, nezměnila, Yaris i nadále patří mezi spíše prostorově průměrná malá auta.

V jedné oblasti ale exceluje a nabízí ve standardu to, za co se musí u konkurence připlácet. Yaris má velmi bohatou bezpečnostní výbavu. I základní model tak má například asistent varující při svévolném opuštění jízdního pruhu a nouzové brzdění, ale také sedm airbagů a asistent automatického přepínání dálkových světlometů.

Toyota chce totiž v nárazových testech EuroNCAP dosáhnout dobrých výsledků, což by ji mělo zajistit právě to, že má v základní verzi takto slušnou bezpečnostní výbavu.

Základní cena začíná na částce 277 900 Kč pro motor 1.0 VVT-i, avšak v třídveřovém provedení, nová jednotka 1.5 VVT-iE stojí o 20 000 Kč více. Pětidveřová verze je dražší o 9000 korun. Jak si tedy nový Yaris stojí v cenovém porovnání s nejbližší konkurencí, si můžete nastudovat tady. Podrobný test vozu pro ty, kteří se o něm chtějí dozvědět více, publikujeme zde.

autor: Eva Srpová

