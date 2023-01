Konec elektromobilů ve Wyomingu? Návrh je žert, varuje před unáhleností všech zákazů

Skupina republikánských kongresmanů a senátorů amerického státu Wyoming podala návrh zákona zakazujícího až do roku 2035 prodávat elektromobily. Některá média to pochopila jako pokus brzdit nástup čisté mobility. Tvůrci však ani sami nečekají, že by návrh prošel. Napsali ho pro znázornění rozporu mezi složitou realitou a jednoduchými zákazy, které se v ostatních státech týkají spalovacího motoru.

Zatímco Kalifornie a některé další státy plánují od roku 2035 zakázat prodej spalovacích motorů, skupina zákonodárců Wyomingu naopak navrhla, aby se do stejného data nesměly prodávat elektromobily.

"Zákon by řekl: když se vám nelíbí naše benzinová auta, tak nám se nelíbí vaše elektromobily," shrnul podstatu návrhu senátor Jim Anderson. A zkritizoval řadu environmentálních aspektů spojených s těžbou vzácných kovů či jejich recyklací.

Kritici návrhu poukazují na to, že právě Wyoming má silný fosilní průmysl, který ovlivňuje politiku. S tím je těžko polemizovat. Jde o americkou jedničku v těžbě uhlí, dvojku v zemním plynu a křižovatku mnoha produktovodů.

Je tu zkrátka mnoho věcí, které si leckdo spojuje se "starým světem", a politika tomu odpovídá. Například v míře přerozdělování. Jde o jeden z mála států, které dosud nevybírají daň z příjmu.

Návrh na zákaz elektromobilů také dává nepokrytě najevo nechuť měnit stávající poměry. "Zákaz elektromobilů do roku 2035 zajistí stabilitu místního ropného a plynového průmyslu a pomůže zachovat zásoby minerálů pro životně důležité účely."

Zní to jako obrana starých pořádků zaplacená petrodolary. Ve skutečnosti však nejde tolik o obsah jako o rétoriku vypůjčenou z kalifornských předpisů mířících opačným směrem: zajištění zaměstnanosti, ochrana přírody.

"Máme vážné obavy o zdroje surovin v chudých zemích s chabou ochranou životního prostředí a také o zacházení s nebezpečnými odpady," upřesnil Anderson.

Návrh také doslovně zavazuje guvernéra Wyomingu, aby případně schválený dokument poslal svému protějšku v Kalifornii. Čímž by progresivně orientovaný stát na jihu zatáhl do hry. A do diskuse o všem, co pro úplný přechod k elektromobilitě není připraveno: energetikou a nabíječkami počínaje, recyklacemi konče. Kalifornie má v plánu zakázat prodej spalovacích aut v roce 2035, stejně jako Evropská unie.

Těžko si přitom nevzpomenout na nedávná slova Thierryho Bretona, eurokomisaře pro vnitřní trh. "Při přechodu k elektromobilitě zanikne 600 tisíc pracovních míst. Přitom budeme do roku 2030 potřebovat patnáctkrát víc lithia, čtyřikrát víc kobaltu i grafitu, třikrát víc niklu. Spotřeba elektřiny stoupne o 20 až 25 procent a musí to být elektřina bezemisní. Musíme postavit sedm milionů nabíječek. Zatím jich máme 350 tisíc a z toho 70 procent stojí ve třech zemích."

Zatímco wyomingský návrh je politická taškařice a sami tvůrci považují šanci na jeho přijetí za ryze symbolickou, Breton mluví vážně. Přitom říká úplně totéž. Shoduje se i takový detail, že Wyoming má mezi americkými státy jednu z nejnižších hodnot HDP na hlavu a zároveň nejméně rozvinutou síť nabíječek.

Rozdíl je ovšem v tom, že Evropská unie do infrastruktury chudších oblastí investuje a na nové formy mobility je připravuje, ať už budou přicházet jakýmkoli tempem. Možná, že i námitky senátorů Wyomingu by vyvolaly serióznější diskusi, kdyby reprezentace zároveň projevila iniciativu a investovala do podobných projektů.