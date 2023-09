"Čistý rasismus." Rusové ve svých autech do EU nesmějí, potvrdila Evropská komise

Když Němci na počátku léta začali zabavovat auta s ruskou espézetkou, většina komentářů mluvila o přehnaně přísném výkladu sankčních opatření. Ukázalo se však, že tamní celníci jen začali uplatňovat nařízení, které platí již od roku 2014.

Mnoho Rusů zažilo začátkem července šok, když je při vylodění z trajektu či na dálnici zastavili němečtí celníci. Dostali od nich jen pár minut času na posbírání osobních věcí a dál v cestě museli pokračovat jiným způsobem. Jako důvod celníci uvedli nařízení Evropské komise č. 833/2014, které zakazuje z Ruska do EU dovážet mimo jiné osobní automobily.

Zatímco novinové články nejen v Rusku psaly o mylném výkladu sankcí, nyní k věci vyšlo i stanovisko Evropské komise. Podle něj byl postup orgánů v pořádku, navíc je toho mnohem víc, co si na cestu do Evropy Rusové nesmějí přibalit. Řeč je třeba o chytrých telefonech, kosmetice, jachtách, fotoaparátech, toaletním papíru, šamponech a zubní pastě. Rusové by také do EU neměli vozit notebooky, kožichy a drahé kameny.

Ruská Státní duma v této souvislosti označila Evropany za "malé lidi" a nařízení za "směšná". A místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv rovnou navrhl přerušit s EU veškeré diplomatické styky. Občanům Ruska pak doporučuje, aby do Evropy raději necestovali do doby, než bude "speciální operace na Ukrajině dokončena". Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová zase doslova prohlásila: "Toto je čistý a primitivní rasismus."

Na dotaz ohledně implementace sankčních pravidel mluvčí Evropské komise Daniel Ferrie upřesnil, že například oblečení nebo osobní věci, které má osoba překračující hranice při sobě, nebudou posuzovány jako obcházení sankcí. "Jiná situace je ale například s drahým autem," cituje Ferrieho agentura Reuters.

"Nezáleží na tom, zda se vozidlo používá pro soukromé, nebo komerční účely, pokud spadá pod celní kódy uvedené v příloze XXI a pochází nebo je z Ruska vyvezeno," uvádí Evropská komise v sekci Často kladené otázky. Zároveň upřesňuje, že každá země EU si způsob a míru vymáhání sankcí určuje sama. Nejedná se o zákon, nýbrž o pouhé doporučení.

V praxi tak ruský turista stále nemá jistotu, jakým způsobem se celní orgány té které země k sankcím postaví. Například ruské velvyslanectví v Helsinkách už své občany varovalo, aby do Finska necestovali s autem přihlášeným v Rusku. Redaktor novin Kommersant ale z hranic hlásí, že na přechodu je vše při starém: nikdo se na nic neptá a o žádných změnách prý celníci nevědí.

Litevská veřejnoprávní média LRT však dnes přišla s informací, že vjezd aut s ruskou registrací byl do země s okamžitou platností zakázán. "V tuto chvíli mohou ruští občané překročit hranici pouze autobusem nebo pěšky, pokud k tomu mají právo," sdělila LRT litevská náměstkyně ministra zahraničí Jovita Neliupšiene. Výjimku dostanou pouze cestující, kteří tranzitují do Kaliningadu.