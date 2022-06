Zákaz prodeje aut se spalovacím motorem v roce 2035? Rozhodne jednání europoslanců

hu

Ve středu se bude v Evropském parlamentu hlasovat o důležitých klimatických opatřeních, která povedou k zpřísnění emisních limitů pro nová auta, což by fakticky znamenalo zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory do roku 2035 a postupné zpřísňování norem v letech 2025 a 2030.

Europoslanci jednají o klimatickém balíčku, který má EU pomoci naplnit závazky z pařížské klimatické dohody a který je součástí takzvané Zelené dohody pro Evropu (Green deal). Někteří europoslanci na plenárním zasedání vyjádřili obavy, aby ekologická transformace nebyla na úkor nejchudších. Tomu ale mají zabránit podpůrná opatření balíčku, mimo jiné nový sociální fond či navýšení modernizačního a inovačního fondu.

Místopředseda Evropské komise (EK) pro zelenou dohodu Frans Timmermans dnes v EP upozornil, že sociální fond nemusí být dostatečně velký, pokud nakonec balíček zvaný Fit for 55 bude přijat v podobě, jakou se ve středu chystají schválit europoslanci a která má pozměnit původní návrh EK.

Vyjednávání bude na České republice

Po středečním schválení ale bude ještě předmětem vyjednávání takzvaného trialogu, jehož se účastní zástupci EP, členských zemí a EK a který se uskuteční za následujícího půlročního předsednictví EU, jehož se od července ujímá Česká republika, která v Radě evropské unie převezme předsednictví.

Manažersky zvládnout hledání kompromisu mezi původním návrhem Evropské komise, postojem Evropského parlamentu a zájmy národních vlád bude právě jeden z úkolů, který po letních prázdninách na Česko připadne.

"Ačkoliv české předsednictví nebude na rozdíl od předchozích akcentovat boj s emisemi a ochranu klimatu, stále toto téma zůstane jeho součástí. Cesta k bezuhlíkové ekonomice budeprezentována jako nástroj posílení bezpečnosti a soběstačnosti v energetických dodávkách. Jedná se o chytrou cestu, jak toto téma uchopit tak, aby mu rozuměla celá Evropa," říká k tomu analytik Vít Havelka z think tanku Europeum.

"České předsednictví tak bude mít za úkol dotáhnout jednotlivé úpravy, díky nimž přejde Evropa postupně na větší podíl obnovitelných zdrojů, získá dodatečné prostředky na investice a řešení sociálních dopadů energetické krize," dodává europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti).

Podle europoslance Stanislava Polčáka (STAN) panuje v EP shoda na dosažení základního cíle snížit emise CO2 o 55 procent do roku 2030 v porovnání s rokem 1990, což je smyslem balíčku Fit for 55. Tento cíl je mezikrokem k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

"Objevily se také snahy o významně ambicióznější podoby nařízení, stejně jako na druhé straně pokusy dát Evropě v souvislosti s válkou (na Ukrajině) určitý prostor k oddechu a odložit další plánovaná nová pravidla, která by zvýšila náklady pro podniky ohrožené nastupující krizí," dodal Polčák. "Hlasování ve výboru pro životní prostředí ale ukázalo, že kolegové jsou i přes nepříznivé geopolitické události nakloněni zelené transformaci," řekl Polčák. Jak hlasovali jednotliví členové tohoto výboru ENVI, jsme publikovali zde.