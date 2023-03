Koncern Volkswagen za loňský rok vydělal 375 miliardy korun, pomohly mu luxusní vozy

Průzkum: Volby by vyhrála vládní koalice před ANO, ČSSD by mohla být zpět ve sněmovně

Sněmovní volby by nyní vyhrála koalice Spolu se ziskem 41,5 procenta hlasů. Druhé hnutí ANO by mělo 32 procent. Ukázal to průzkum agentury Median.