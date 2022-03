Koncern Volkswagen svolává přes 111 000 aut do servisu. Opravu byste zvládli doma

Německý koncern Volkswagen řeší u automobilů značek Audi, Cupra, Seat, Škoda a mateřské VW doslova žhavý problém. U vybraných modelů hrozí riziko požáru, způsobit ho může uvolněný okrasný kryt motoru.

Svolávací akce se po celém světě týká 111 321 vozidel, které spojuje to, že mají pod kapotou benzinový motor 2.0 TSI Evo. U aut se může uvolnit okrasný plastový kryt motoru, který se následně může dostat do kontaktu s horkými částmi motoru, a pokud se roztavený kryt následně potká s ještě žhavějšími součástmi, jako je třeba turbodmychadlo, hrozí nebezpečí požáru.

Konkrétními problematickými modely jsou Audi Q3 a TT, Cupra Ateca, Formentor a Leon, Seat Tarraco, Škoda Karoq, Kodiaq, Octavia Superb a konečně Volkswagen Arteon, Golf, Passat, T-Roc a Tiguan. Postižená auta byla vyrobena v letech 2020 až 2022. V případě Volkswagenu již mělo být zaznamenáno šestnáct případů, kdy auto skutečně začalo hořet.

Nejvíce vozů, jichž se svolávací akce týká, je v Německu: přes 55 000. V Česku je množství o poznání nižší, podle vyjádření českého zastoupení Škody pro web Svolávačky.cz se jedná o 2028 aut. Ostatní koncernové značky jsou u nás zasaženy podstatně méně, podle zástupce importéra Porsche ČR Filipa Stoulila jde o 27 vozů Audi, 116 Seatů a Cuper a 436 Volkswagenů.

Řešení problému je přitom velice jednoduché. V autoservisu prostě "nacvaknutý" kryt motoru sundají. Trvá to několik minut. Upravený kryt přitom zatím není k dispozici, proto musí majitelé postižených vozidel jezdit bez něj. Na funkčnost by to však nemělo mít žádný, případně zásadní vliv.

Svolávací akci by si majitelé hypoteticky mohli vyřešit i doma, automobilky však musí výměnu provést v servisu především z legislativních důvodů. Příslušný servis pak bude také vědět, koho pozvat na instalaci upraveného krytu.