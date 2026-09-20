Klaus Zellmer končí ve Škodě Auto, přechází k Volvu. Šokující zpráva, píší v Německu

Představenstvo společnosti Volvo Cars jmenovalo Klause Zellmera svým novým prezidentem a generálním ředitelem. Zellmer, který od července 2022 zastává funkci předsedy představenstva ve Škodě Auto, se řízení Volva ujme nejpozději 1. října 2027.
„Jsem potěšen, že se mohu připojit k Volvo Cars v tak důležitém okamžiku vývoje společnosti,“ cituje Klause Zellmera tisková zpráva švédské automobilky. „Jen málo automobilových značek si vybudovalo tak silnou a trvalou pověst v oblasti bezpečnosti a důsledně uplatňuje tuto klíčovou hodnotu v celém odvětví mobility,“ dodal Zellmer.
Současný šéf Škody Auto dále uvedl, že „obdivuje nadčasový a moderní designový jazyk společnosti Volvo Cars a jasnost její identity“. Společnost má podle něj solidní základy a zkušený tým. „Už se těším na spolupráci s kolegy z celé společnosti Volvo Cars, abychom na těchto silných základech mohli stavět.“
První reakce médií označují Zellmerův přechod ke konkurenci za blesk z čistého nebe. Například německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung oznámení označil za „šokující“ a dodal, že v jeho osobě ztrácí koncern Volkswagen svého nejúspěšnějšího šéfa divize nejen ve prospěch společnosti Volvo Cars, ale potažmo také čínské skupiny Geely, pod kterou švédská značka spadá.
Do konce dekády plánuje Volvo uvést na trh celkem 13 nových modelů. Sedm má být určeno pro západní regiony a zbývajících šest pro Čínu. Automobilka si klade za cíl zdvojnásobit podíl společnosti na globálním prodeji elektromobilů a plug-in hybridů ze současné úrovně okolo 1,7 procenta.
Dopomoci k tomu má právě Zellmer, kterého Volvo označuje za „zkušeného globálního manažera v automobilovém průmyslu s více než 30 lety praxe v oboru“. Kromě Zellmera má Volvo Cars slova uznání i pro mladoboleslavskou automobilku: „Pod jeho vedením se Škoda stala jednou z nejprodávanějších automobilových značek v Evropě a v roce 2025 dosáhla rekordních výsledků, následovaných dalším růstem a rekordními dodávkami elektromobilů v první polovině roku 2026,“ píše se v tiskovém prohlášení.
Před nástupem do Škody Auto byl Zellmer členem představenstva divize Volkswagen Passenger Cars, kde zodpovídal za marketing, prodej a poprodejní služby. Ještě předtím strávil více než 20 let ve společnosti Porsche, kde zastával několik vedoucích pozic, včetně generálního ředitele Porsche Deutschland a generálního ředitele Porsche North America.
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