Korejské UFO za 600 tisíc korun. Nová Kia Sportage míří do Česka, konkuruje i Karoqu

Pátá generace Kie Sportage je prakticky od základu nová. Už platforma je jiná než u předchůdce, což prozrazuje mimo jiné i skladba pohonných jednotek. Minulostí je základní atmosférická benzinová šestnáctistovka, teď je vstupní branou do nabídky přeplňovaná šestnáctistovka o výkonu 110 kW. Stejný motor se nabízí i jako mildhybrid, a to s manuální i sedmistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou. A zatímco čtyřkolka s manuální převodovkou má stále 110 kW, s automatem je to 132 kW.

Nechybí ani turbodiesel 1.6 CRDi o výkonu 85 nebo 100 kW, silnější verze je vždy mildhybridní a dodává se i jako čtyřkolka. Novinkou je plnohodnotný hybrid a také dobíjecí plug-in hybrid. Oba mají 132kW přeplňovanou šestnáctistovku, ovšem díky elektromotoru jiný kombinovaný výkon - hybrid 169 kW a plug-in hybrid dokonce 195 kW. V obou případech je k dispozici pohon všech kol a výhradně šestistupňový automat. Jelikož dobíjecí hybrid bude k dispozici až později, dovozce zatím nezveřejnil jeho přesná data o spotřebě nebo dojezdu čistě na elektřinu, mělo by to být ale přes 60 km - soudě podle technicky shodného Hyundai Tucson.

Přehled pohonných jednotek

Výkon Převodovka Pohon 1.6 T-GDI 110 kW 6 MT předních kol 1.6 T-GDI MHEV 110 kW 6 MT všech kol 1.6 T-GDI MHEV 110 kW 7 DCT předních kol 1.6 T-GDI MHEV 132 kW 7 DCT všech kol 1.6 T-GDI HEV 169 kW 6 AT předních kol 1.6 T-GDI HEV 169 kW 6 AT všech kol 1.6 T-GDI PHEV 195 kW 6 AT všech kol 1.6 CRDi 85 kW 6 MT předních kol 1.6 CRDi MHEV 100 kW 6 MT předních kol 1.6 CRDi MHEV 100 kW 7 DCT předních kol 1.6 CRDi MHEV 100 kW 6 MT všech kol 1.6 CRDi MHEV 100 kW 7 DCT všech kol

* MHEV = mildhybrid, HEV = hybrid, PHEV = plug-in hybrid, DCT = dvouspojková automatická převodovka, AT = automatická převodovka

Rozvětvenou nabídku pohonných jednotek pak doplňují i větší celkové rozměry. Rozvor narostl mezigeneračně o 10 mm na celkem 2680 mm, délka auta 4515 mm je pak o 30 mm delší než u předchůdce. Zvětšil se i objem zavazadelníku, pokud porovnáváme základní benzinové verze (mildhybridní, hybridní, plug-in hybridní i naftové agregáty mají vždy o něco menší objem). Novinka má 591 až 1780 litrů, což je o 88, respektive 288 litrů více než doposud.

Samostatnou kapitolu pak tvoří vnější i vnitřní design. SUV vyráběné ve slovenské Žilině se proměnilo v pořádné UFO, čemuž napomáhají především výrazné diody denního svícení ve tvaru bumerangu. Na ně navazuje i výrazná maska chladiče. V kabině si pak řidič může připadat trochu jako v Mercedesu. Digitální budíky a displej infotainmentu tvoří vizuálně jeden velký pás, navíc mírně zakřivený.

