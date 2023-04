Tři měsíce s plug-in hybridní Kiou Sorento: Závěrečné účtování s excelovou tabulkou

Sedm tisíc najetých kilometrů, nula závad a spotřeba závislá na ochotě řidiče pravidelně auto napájet ze zásuvky. Tak by se dalo stručně zhodnotit dlouhodobé soužití redakce s elektrifikovanou Kiou.

Po Kie Sorento zbylo v redakční garáži prázdné místo, tentokrát větší než obvykle. Když totiž parkovala v sousedství dalších testovacích aut, působila jako dospělý rodič vedle svých nezletilých dětí. Docela dobře by k ní pasoval reklamní slogan, že kdo si ji koupí, dostanete 50 % auta navíc.

I když ve skutečnosti její vnější rozměry příliš nevybočují ze zvyklostí SUV vyšší střední třídy, vizuální mohutnost karoserie zkombinovaná s dobře obestavěným prostorem dala vzniknout mimořádně skladnému autu. Pokud jde o prostor, nic není u Sorenta nemožné. Tři řady sedadel si tu lze dobře představit. Anebo dvě a k nim obří kufr, jak tomu bylo i v našem případě.

Že by s chutí vyrazila se Sorentem na rodinnou dovolenou k moři, na tom se bez dlouhých debat dokázala shodnout celá redakce. Dokonce i jedinci, kteří preferují stanování ve volné přírodě, uznali, že složená kempingová výbava se v zavazadlovém prostoru spíše ztratí, než aby se sem z nějakého důvodu nevešla. A pohon všech kol v kombinaci se zvýšeným podvozkem je jen konečným potvrzením tušení, že Sorento je ve skutečnosti ideálním autem pro svobodomyslné jedince vyznávající i výlety mimo asfalt.

Jenže většinu kilometrů z dlouhodobého testu si Kia odkroutila v prostředí hlavního města, kdy členům redakce sloužila ke každodenním pojížďkám. Protože šlo o plug-in hybridní verzi, dávalo to perfektní smysl. Právě při kratších trasách po městě může vyniknout hlavní přednost tohoto konceptu, kterým jsou nulové lokální emise. Od samého začátku tudíž v redakci platilo nepsané pravidlo: Co možná nejvíce kilometrů pojedeme na elektřinu.

Na tomto místě je dobré zmínit historku, kterou jeden z členů redakce zažil na vlastní kůži. Dohodl se s majitelem plug-in hybridního auta, že jej sveze do společného cíle kousek za Mladou Boleslaví. Cestou z Prahy ale dvakrát zastavovali na nabíječce, protože řidič si vůbec nepřipouštěl, že by mohl část cesty absolvovat na benzin.

Upřímně řečeno, přesně takové majitele plug-in hybridní Kia Sorento potřebuje. Protože jim nesmí vadit, že s jejím nákupem se dobíjecí wallbox stává ústřední postavou jejich motoristického života. Aby totiž elektrifikované Sorento jezdilo s co nejmenší spotřebou benzinu, je třeba jej elektřinou napájet nejlépe po každé vyjížďce. Na jedno dobití zvládá přibližně 50 elektrických kilometrů, a to ještě s příležitostnou podporu zážehové šestnáctistovky.

Kia Sorento PHEV Rozměry: 4810 x 1900 x 1700 mm

Motor: benzinový 4válec, 1598 cm3 + elektro

Výkon: 132 kW při 5000 ot./min + 67 kW

Točivý moment: 265 Nm při 1500 ot./min + 304 Nm

Baterie: Li-Ion, 13,8 kWh

Nabíjení: 3,6 kW, 3:45 hodiny

Elektrický dojezd (WLTP): 57 km, ve městě 70 km

Nejvyšší rychlost: 193 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 8,7 s

Objem zavazadlového prostoru: 693 / 2077 l

Cena: od 1 354 900 Kč

Dobře to ukazuje i vývoj spotřeby během testu. Zatímco ještě koncem února činil průměr 4,2 l benzinu + 12,9 kWh elektřiny na sto kilometrů, konečný účet nakonec vypadal nápadně jinak: 5,2 l + 6,7 kWh. Je to tím, že v průběhu měsíce března jsme s Kiou absolvovali několik dlouhých cest, při kterých se ovšem zastávky na dobíjecích stanicích časově nevyplácejí: energii do baterií Kia pouští maximálním výkonem 3,6 kW, plné dobití tedy trvá skoro čtyři hodiny.

Výsledné hodnoty však lépe vystihují spotřebu auta v běžném provozu. Jeho majitel také nebude dobíjet vždy a za každou cenu, pokud tedy nepůjde o osobu se spoustou volného času. I tak lze s přihlédnutím k velikosti Sorenta označit spotřebu za pozoruhodně nízkou.

Dlužno dodat, že jsme se k výsledku dopracovali vlastní pílí, kdy jsme po celou dobu testu tankování benzinu a dobíjení na wallboxu poctivě zapisovali do excelové tabulky. Bez toho bychom se přesných hodnot nikdy nedobrali, neboť palubní počítač Kie údaj o spotřebě elektřiny nenabízí.

Což ale neznamená, že by elektřina u plug-in hybridní Kie Sorento nehrála důležitou roli, je tomu právě naopak. Pohodlný přístup k elektrické zásuvce je u ní základním předpokladem nízkých účtů za benzin. Kdo jej nemá, tomu patrně lépe poslouží hybridní či naftová verze, která s externím dobíjením nepočítá.