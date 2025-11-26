Auto

Takovou cenu čekal málokdo. Octavia dostává silnou konkurenci, Kia K4 nahrazuje Ceed

Takovou cenu čekal málokdo. Octavia dostává silnou konkurenci, Kia K4 nahrazuje Ceed
Zobrazit 17 fotografií
Foto: Kia
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 3 hodinami
Po velkoprostorových autech prochází poměrně zásadní transformací i kategorie kompaktních hatchbacků. V posledních měsících skončila výroba dvou velkých hráčů, jiní se naopak objevili. To je případ třeba Kie K4, která přichází s nečekaně zajímavými cenami a bohatou standardní výbavou.

V létě Kia ukončila v Žilině výrobu hatchbacku a kombi Ceed a linky přepracovala na výrobu elektrického kompaktu EV4. Je to cesta, kterou se před lety vydala řada automobilek třeba i mezi SUV nebo malými auty. Kvůli emisním cílům zkrátka nahradily spalovací model elektrickým. Jenomže zákaznická reakce byla vlažnější, než se čekalo. A tak se ke slovu dostaly opět spalovací motory.

Související

Jágrovo požehnání funguje. Kia EV4 ochrání i zapomenuté cestující v zamčeném autě

Kia EV4
21 fotografií

Korejci nezaváhali, a protože jejich globální nabídka je velmi rozvětvená, měli kam sáhnout. Z Mexika tak teď i do Česka doputovala pětidveřová Kia K4, která je tak vlastně přímým nástupcem Ceedu s rozměry blízkými EV4.

Je to jiný postup, než jaký třeba zvolil Ford. Ten, pro Česko symbolicky, 17. listopadu ukončil v Saarlouis výrobu kompaktních hatchbacků a kombi Focus, aniž by nabídl přímého nástupce. Modrý ovál ve velkém sází na SUV, nepřímo tak Focus může nahradit duo Puma a Kuga.

K4 v nabídce korejské automobilky naopak doplňuje SUV Sportage či Stonic, o elektromobilech EV3, zmíněné EV4 a nové EV5 nemluvě. Jak jsme již nakousli, Kia K4 je s délkou 4440 mm a především rozvorem náprav nataženým na 2720 mm výrazně větší než Ceed. Potvrzuje to i kufr o objemu 438 až 1217 litrů, u mildhybridu je to ale už podstatně skromnějších 328 až 1107 litrů.

Mildhybrid je v nabídce jediný, jedná se o litrový přeplňovaný tříválec s výkonem 85 kW a sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Stejný motor, ovšem bez 48V asistence, se nabízí i s manuálním řazením. Tříválec doplňují dvě verze přeplňovaného čtyřválce 1.6 T-GDI s výkonem 110 nebo 132 kW, u obou přední kola pohání sedmistupňový dvouspojkový automat.

Související

Kia Ceed končí, zůstávají poslední kusy. Miláček Čechů už má na Slovensku náhradu

Kia Ceed
25 fotografií

Díky plošné slevě 20 tisíc se Kia K4 při vstupu na trh prodává od 489 980 korun. Výbava Comfort přitom zahrnuje třeba manuální klimatizaci, 12,3palcovou navigaci, digitální budíky, bezklíčkové odemykání a startování, přední a zadní parkovací senzory nebo LED světla. Přehled výbavy K4 ve všech pěti stupních najdete v boxu.

Výbava Kia K4

Základní výbava Comfort (od 489 980 Kč) obsahuje manuální klimatizaci, rádio a navigaci s 12,3palcovou obrazovkou, digitální budíky, couvací kameru, přední a zadní parkovací senzory, bezklíčkové odemykání a startování, adaptivní tempomat, volant potažený umělou kůží, LED přední světla nebo 16palcová ocelová kola s kryty (u 1.6 T-GDI jsou lité disky).

Výbava Spin (od 509 980 Kč) přidává dvouzónovou automatickou klimatizaci s ovládáním přes displej, vyhřívání sedadel a volantu nebo 16palcová litá kola. Verze Exclusive (od 534 980 Kč) má navíc automatické stěrače nebo sledování mrtvých úhlů.

Výbava Top (od 594 980 Kč) přihazuje bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, čalounění umělou kůží, elektrické sedadlo řidiče nebo přední mlhovky. A konečně vrcholné provedení GT-Line (od 719 980 Kč) má sportovní doplňky karoserie a interiéru, audio Harman Kardon nebo 17palcová litá kola.

Ceed se ze skladových zásob doprodává za ceníkové ceny od 434 980 korun se 74kW litrovým přeplňovaným tříválcem a manuální převodovkou. Rozdíl je tedy 55 tisíc korun, ovšem za větší auto se silnějším motorem a bohatší výbavou.

Související

Kia ze Žiliny končí, jak je na tom Hyundai z Nošovic? Nová akční verze i30 láká cenou

Hyundai i30
12 fotografií

Přímým rivalem K4 je také Hyundai i30, stále od sourozenecké značky, ovšem nikoliv už plně sesterský model. Ten se prodává od 464 990 korun s 71kW atmosférickou patnáctistovkou a podobnou výbavou. Opět je to ale o kousek menší auto, které navíc v nejbližší době čeká modernizace, která přinese úpravu motorů a třeba i vyřazení karoserie Fastback.

Škoda Octavia startuje na 609 900 korunách s 85kW čtyřválcovou patnáctistovkou a manuální převodovkou. Je to delší auto s větším kufrem, ale paradoxně kratším rozvorem. Má ale o něco bohatší výbavu, i když třeba bez navigace, ale navíc mimo jiné se sledováním mrtvých úhlů nebo automatickou klimatizací. Škoda má v nabídce i kompaktní hatchback Scala od 459 900 korun, ale se 70kW litrovým benzinovým tříválcem a horší výbavou.

Zmínit můžeme ještě Volkswagen Golf se základní cenou 677 900 korun, což je výrazně více než u K4. Je přitom opět o něco menší, pod kapotou s 85kW čtyřválcovou patnáctistovkou a podobnou výbavou.

Související

Rodinný elektromobil za cenu městské krabičky. MG4 zlevnilo na nevídanou částku

MG4
13 fotografií

Nejlevnější mildhybridní K4 stojí 554 980 korun, šestnáctistovka začíná na 594 980 korunách. Pokud však budete mít zájem o nejsilnější 132kW verzi, ta se nabízí jen ve dvou nejvyšších výbavách minimálně za 724 980 korun.

Standardem je sedmiletá záruka s omezením 150 tisíc kilometrů, při výkupu starého auta pak čeká bonus dalších 20 tisíc korun.

Odchodem Ceedu a Focusu a naopak nástupcem K4 nebo brzy omlazené i30 ale novinky mezi kompakty nekončí. Třeba čínský Leapmotor připravuje elektrický hatcbback B05, chystá se i modernizace elektrického Renaultu Megane, naopak v Česku už po faceliftu oficiálně nepořídíte Peugeot 308 s karoserií hatchback. Dostupné je výhradně kombi.

Prohlédnout si 17 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Škoda Enyaq poprvé na německé STK. Žebříček odhaluje elektrické potížisty

Škoda Enyaq poprvé na německé STK. Žebříček odhaluje elektrické potížisty
10 fotografií

Jak přežít zimní kalamitu za volantem. Těchto 5 zásad pomůže na sněhu nebo ledu

Jak přežít zimní kalamitu za volantem. Těchto 5 zásad pomůže na sněhu nebo ledu

Nečekaný šok pro terénní srdcaře. Legendární off-road Wrangler nahradí elektromobil

Nečekaný šok pro terénní srdcaře. Legendární off-road Wrangler nahradí elektromobil
16 fotografií

Chystá se obytná Panda? Italové ukázali originální auto pro dobrodruhy

Chystá se obytná Panda? Italové ukázali originální auto pro dobrodruhy
7 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem nová auta KIA Přehled zpráv

Právě se děje

před 3 minutami
Ohnivé peklo v Hongkongu. Za rychlé šíření požáru mohla neobvyklá věc
1:38

Ohnivé peklo v Hongkongu. Za rychlé šíření požáru mohla neobvyklá věc

Požár, který ve středu zachvátil obytný komplex, v Hongkongu, si vyžádal nejméně čtyři oběti a tři zraněné. Šíření plamenů napomohlo bambusové lešení.
před 21 minutami
Za koho kope Trumpův vyslanec. Radil Putinovu poradci, uniklé odposlechy šokují
2:05

Za koho kope Trumpův vyslanec. Radil Putinovu poradci, uniklé odposlechy šokují

Přepis rozhovorů mezi Stevem Witkoffem a Jurijem Ušakovem zveřejnila v noci na středu Bloomberg.
před 22 minutami
Mezi Prahou a Ústím nad Labem nejezdí vlaky. Spoje se zpožďují o desítky minut

Mezi Prahou a Ústím nad Labem nejezdí vlaky. Spoje se zpožďují o desítky minut

V Roudnici nad Labem nákladní vlak strhl trakční vedení. Provoz na hlavním koridoru mezi Prahou, Ústím nad Labem a Německem v obou směrech stojí.
před 25 minutami
Příležitost dělá zloděje. První záběry z nové lupičské komedie Poberta jsou tu
1:07

Příležitost dělá zloděje. První záběry z nové lupičské komedie Poberta jsou tu

Ve filmu talentovaného režiséra a scenáristy Ondřeje Hudečka se objeví Matyáš Řezníček, Stanislav Majer, Václav Neužil či Denisa Barešová.
Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu
Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu

Komentář: Trump ohrožuje armádu i občany

před 55 minutami
Kontroverzní návrh EU proti dětské pornografii prošel, Česko s ním nesouhlasilo

Kontroverzní návrh EU proti dětské pornografii prošel, Česko s ním nesouhlasilo

Zástupci členských států EU se ve středu shodli na návrhu, který má řešit šíření materiálů na internetu zobrazujících sexuální zneužívání dětí.
Aktualizováno před 57 minutami
Schick hrdinou, Němci ale řeší i výbuch arogance. Kreativní rýpanec rozbouřil sítě

Schick hrdinou, Němci ale řeší i výbuch arogance. Kreativní rýpanec rozbouřil sítě

Německý fotbal si užívá sladké vítězství. Bayer Leverkusen dokázal na Etihad Stadium potupit domácího giganta Manchester City.
Další zprávy