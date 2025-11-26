Takovou cenu čekal málokdo. Octavia dostává silnou konkurenci, Kia K4 nahrazuje Ceed

V létě Kia ukončila v Žilině výrobu hatchbacku a kombi Ceed a linky přepracovala na výrobu elektrického kompaktu EV4. Je to cesta, kterou se před lety vydala řada automobilek třeba i mezi SUV nebo malými auty. Kvůli emisním cílům zkrátka nahradily spalovací model elektrickým. Jenomže zákaznická reakce byla vlažnější, než se čekalo. A tak se ke slovu dostaly opět spalovací motory.
Korejci nezaváhali, a protože jejich globální nabídka je velmi rozvětvená, měli kam sáhnout. Z Mexika tak teď i do Česka doputovala pětidveřová Kia K4, která je tak vlastně přímým nástupcem Ceedu s rozměry blízkými EV4.
Je to jiný postup, než jaký třeba zvolil Ford. Ten, pro Česko symbolicky, 17. listopadu ukončil v Saarlouis výrobu kompaktních hatchbacků a kombi Focus, aniž by nabídl přímého nástupce. Modrý ovál ve velkém sází na SUV, nepřímo tak Focus může nahradit duo Puma a Kuga.
K4 v nabídce korejské automobilky naopak doplňuje SUV Sportage či Stonic, o elektromobilech EV3, zmíněné EV4 a nové EV5 nemluvě. Jak jsme již nakousli, Kia K4 je s délkou 4440 mm a především rozvorem náprav nataženým na 2720 mm výrazně větší než Ceed. Potvrzuje to i kufr o objemu 438 až 1217 litrů, u mildhybridu je to ale už podstatně skromnějších 328 až 1107 litrů.
Mildhybrid je v nabídce jediný, jedná se o litrový přeplňovaný tříválec s výkonem 85 kW a sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Stejný motor, ovšem bez 48V asistence, se nabízí i s manuálním řazením. Tříválec doplňují dvě verze přeplňovaného čtyřválce 1.6 T-GDI s výkonem 110 nebo 132 kW, u obou přední kola pohání sedmistupňový dvouspojkový automat.
Díky plošné slevě 20 tisíc se Kia K4 při vstupu na trh prodává od 489 980 korun. Výbava Comfort přitom zahrnuje třeba manuální klimatizaci, 12,3palcovou navigaci, digitální budíky, bezklíčkové odemykání a startování, přední a zadní parkovací senzory nebo LED světla. Přehled výbavy K4 ve všech pěti stupních najdete v boxu.
Výbava Kia K4
Základní výbava Comfort (od 489 980 Kč) obsahuje manuální klimatizaci, rádio a navigaci s 12,3palcovou obrazovkou, digitální budíky, couvací kameru, přední a zadní parkovací senzory, bezklíčkové odemykání a startování, adaptivní tempomat, volant potažený umělou kůží, LED přední světla nebo 16palcová ocelová kola s kryty (u 1.6 T-GDI jsou lité disky).
Výbava Spin (od 509 980 Kč) přidává dvouzónovou automatickou klimatizaci s ovládáním přes displej, vyhřívání sedadel a volantu nebo 16palcová litá kola. Verze Exclusive (od 534 980 Kč) má navíc automatické stěrače nebo sledování mrtvých úhlů.
Výbava Top (od 594 980 Kč) přihazuje bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, čalounění umělou kůží, elektrické sedadlo řidiče nebo přední mlhovky. A konečně vrcholné provedení GT-Line (od 719 980 Kč) má sportovní doplňky karoserie a interiéru, audio Harman Kardon nebo 17palcová litá kola.
Ceed se ze skladových zásob doprodává za ceníkové ceny od 434 980 korun se 74kW litrovým přeplňovaným tříválcem a manuální převodovkou. Rozdíl je tedy 55 tisíc korun, ovšem za větší auto se silnějším motorem a bohatší výbavou.
Přímým rivalem K4 je také Hyundai i30, stále od sourozenecké značky, ovšem nikoliv už plně sesterský model. Ten se prodává od 464 990 korun s 71kW atmosférickou patnáctistovkou a podobnou výbavou. Opět je to ale o kousek menší auto, které navíc v nejbližší době čeká modernizace, která přinese úpravu motorů a třeba i vyřazení karoserie Fastback.
Škoda Octavia startuje na 609 900 korunách s 85kW čtyřválcovou patnáctistovkou a manuální převodovkou. Je to delší auto s větším kufrem, ale paradoxně kratším rozvorem. Má ale o něco bohatší výbavu, i když třeba bez navigace, ale navíc mimo jiné se sledováním mrtvých úhlů nebo automatickou klimatizací. Škoda má v nabídce i kompaktní hatchback Scala od 459 900 korun, ale se 70kW litrovým benzinovým tříválcem a horší výbavou.
Zmínit můžeme ještě Volkswagen Golf se základní cenou 677 900 korun, což je výrazně více než u K4. Je přitom opět o něco menší, pod kapotou s 85kW čtyřválcovou patnáctistovkou a podobnou výbavou.
Nejlevnější mildhybridní K4 stojí 554 980 korun, šestnáctistovka začíná na 594 980 korunách. Pokud však budete mít zájem o nejsilnější 132kW verzi, ta se nabízí jen ve dvou nejvyšších výbavách minimálně za 724 980 korun.
Standardem je sedmiletá záruka s omezením 150 tisíc kilometrů, při výkupu starého auta pak čeká bonus dalších 20 tisíc korun.
Odchodem Ceedu a Focusu a naopak nástupcem K4 nebo brzy omlazené i30 ale novinky mezi kompakty nekončí. Třeba čínský Leapmotor připravuje elektrický hatcbback B05, chystá se i modernizace elektrického Renaultu Megane, naopak v Česku už po faceliftu oficiálně nepořídíte Peugeot 308 s karoserií hatchback. Dostupné je výhradně kombi.