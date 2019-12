Když je X6 nebo Q7 málo. Dvoutunová SUV umí prohnat supersporty, chystá se i Ferrari

Aston Martin DBX

Poprvé ve 106leté historii představil Aston Martin SUV. Model DBX má přitom jasný úkol - pomoci britské automobilce prodejně a tím pádem také finančně. To by nemusel být nesplnitelný úkol, agentura Bloomberg totiž odhaduje, že na každém prodaném voze by značka měla mít marží 40 procent. Není divu, že se tak DBX ještě před svým uvedením na trh dostalo do žebříčku nejvýdělečnějších aut světa.

I přes design podobný supersportovním sourozencům, s nimiž DBX sdílí i některé výrobní postupy a materiály, však má SUV pohotovostní hmotnost 2245 kg. Přes to zrychluje z 0 na 100 km/h za 4,5 sekundy a jezdí až 291 km/h. To všechno použitím čtyřlitrového dvakrát přeplňovaného osmiválce o výkonu 405 kW z modelů DB11 nebo Vantage. Přes devítistupňový automat jsou poháněna všechna kola, vůz dostal i aktivní středový diferenciál a elektronicky ovládaný zadní diferenciál s omezenou svorností. K tomu má DBX vypínatelnou polovinu válců, což v reálném provozu snižuje spotřebu.

Luxusně pojatá kabina ubytuje pět cestujících a 632 litrů jejich zavazadel. Chybět nebude kožené čalounění, prosklená střecha, vykládání dřevem či koberečky z látky, která je 80 procenty tvořena vlnou. Samozřejmostí jsou displeje budíků a multimediálního systému, respektive široká nabídka individualizace. Aston Martin dokonce předpokládá, že v autě budete častěji vozit domácí mazlíčky, proto připravil speciální paket, kde bude mimo jiné možné umýt psa po procházce. Cena je v Německu stanovena na 193 500 eur (asi 4,94 milionu korun). Prodeje začnou ve druhém čtvrtletí příštího roku.