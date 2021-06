Když je Škoda dražší než Audi. Srovnali jsme ceny značkového dobíjení elektromobilů

Strasti elektromobilisty neočipovaného

Můžete namítnout, že dobíjet sice dnes lze bez čipu, bez účtu u daného provozovatele. Na většině stanic je QR kód, který načtete pomocí mobilního telefonu, a pak přes platební bránu nabíjení zprovozníte. Je to ale velice nepohodlné, zdlouhavé a celkově vzato se jedná spíše o nouzovou situaci.

Většinou to vypadá asi tak, že vytáhnete mobil, načtete QR kód, na displeji smartphonu zvolíte, jak chcete dobíjet, pak s kabelem v jedné a mobilem v druhé ruce začnete hledat peněženku, kde máte platební kartu, údaje z ní přepíšete do mobilní platební brány, potvrdíte a pak teprve začnete nabíjet. Celé to zabere několik minut, spoustu nadávek, a když je dobíječka zrovna venku na dešti, je to báječný zážitek, který vás rychle donutí pořídit si čip a nabíjení autorizovat pouhým dotykem čtečky na stanici.