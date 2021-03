Kdy skončí spalovací motory? Zatím nevíme, Evropa není celý svět, říká šéf Škody Auto

O roku, kdy by měla ve Škodě Auto skončit výroba spalovacích motorů, se údajně zatím nemluví, alespoň to tvrdí předseda představenstva automobilky Thomas Schäfer. "Elektromobil velikosti Octavie ale bude potřeba," připouští.

V některých evropských automobilkách, a to i v rámci koncernu Volkswagen, se čím dál hlasitěji diskutuje o tom, zda - a pokud ano, pak kdy přesně - by měl být ukončen vývoj a prodej spalovacích motorů (čtěte zde). Že se taková debata vede i ve Škodě Auto, její šéf Thomas Schäfer potvrzuje, i když je v této otázce zjevně rozvážný.

"Jsme v přechodném období a je těžké nyní něco s určitostí předpovídat. Svět není jen Evropa, kde se o konci vývoje spalovacích motorů nyní tolik mluví. Těžko se dá odhadnout, co se bude dít po roce 2030. Nyní víme, že musíme investovat do budoucnosti, v roce 2030 chceme mít v nabídce Škody Auto více než 50 procent elektrifikovaných modelů. Mnoho zákazníků po celém světě ale stále chce normální auta a naší úlohou by mělo být uspokojit i tuto poptávku," dodal.

Podle ČTK by automobilka do roku 2030 měla uvést pravděpodobně čtyři elektrické modely. V roce 2023 začne vyrábět novou generaci typu Superb, o rok později přijdou nová SUV Kodiaq a Karoq.

Podle něj bude jasněji v druhé polovině této dekády. "Tato doba odhalí výsledky práce, které se věnujeme nyní. Na trhu bude už mnoho elektrifikovaných vozů, auta, která právě teď uvádíme do prodeje, už budou na vrcholu svého životního cyklu a budeme mít jasnější pohled, kam svět směřuje. Podle toho bude možné uspořádat plány s vývojem našeho portfolia do roku 2030 a lépe se připravíme na následující dekádu, která bude dle mého názoru nejnáročnější," uvedl Schäfer.

Podle něj je tedy reálné, že ve vzdálenější budoucnosti se sice v některých továrnách v Evropě budou vozy se spalovacím motorem vyrábět, ale prodávat se budou na jiných, mimoevropských trzích.

Podle vyjádření zástupců automobilky Škoda chce investovat 2,5 miliardy eur do nových technologií. Ty by se měly použít na modernizaci zařízení, aby firma prošla transformací, která ji připraví na digitální a elektrifikovanou budoucnost.

"Musíme z této bitvy vyjít jako vítězové. Na investice ale bude potřeba nejdřív vydělat. V prvé řadě je potřeba se zaměřit na efektivnost, nejde o kosmetické úpravy. Provedeme revizi výdajů, snížíme byrokratickou zátěž a odstraníme vše nadbytečné," dodal Schäfer.

Ostatně firma už vloni zavedla úsporná opatření, která jí pomohla radikálně snížit fixní náklady, a to o 550 milionů eur. I díky tomu nakonec hospodářské výsledky společnosti patřily v rámci koncernu k těm lepším. Například automobilka Seat vloni skončila ve ztrátě.

Z výsledků Škody Auto za loňský rok vychází najevo, že tržby automobilky klesly o 14 procent na 17 miliard eur (424 miliard korun) a čistý zisk se snížil o 52 procent na 15,2 miliardy korun. Rentabilita klesla na 4,4 procenta (v roce 2019 8,4 procenta). "Loňský rok představoval těžké výzvy z finančního hlediska. Příčinou byla pandemie koronaviru, poklesy prodejů, uzavření továren loni na jaře i nepříznivý vývoj směnných kurzů," uvedl na tiskové konferenci předseda představenstva Škody Auto Thomas Schäfer.

"Začátek roku 2020 byl velmi slibný. Ve druhém čtvrtletí ale na společnost tvrdě dopadly následky pandemie koronaviru, zatímco v prvním čtvrtletí jsme vykazovali provozní zisk 307 milionů eur, ve druhém se odbyt a tržby snížily na polovinu a byli jsme ve ztrátě 78 milionů eur. Velmi rychle jsme přijali tvrdá opatření a důsledné krizové řízení. Když se na konci jara obnovila výroba, v květnu už jsme dosáhli mírně pozitivního hospodářského výsledku," uvedl na tiskové konferenci k výsledkům Škody Auto její finanční ředitel Klaus-Dieter Schürmann.

Podle něj intenzivní šetření na provozním kapitálu pomohlo zvednout ve druhé polovině roku obrat firmy. Ta dosáhla zisku po zdanění za rok 2020 529 milionů eur. "Provozní výsledek po zdanění klesl, také rentabilita klesla, ale jakmile se okolnosti vrátí do normálního chodu, věříme, že se nám opět podaří zisky zvednout. Předpokládáme, že letošní výsledky budou lepší než ty loňské," dodal předseda představenstva Škody Auto Thomas Schäfer.

Milion dodaných aut

Škoda vloni vyrobila 945 tisíc vozů, zákazníkům dodala 1 004 800 aut. Celkově se výroba propadla meziročně o 24,3 procenta. Zdaleka největší pokles firma zaznamenala na čínském trhu (-38,7 procenta), dále v Indii (28procentní propad). Pouze v Rusku vykázala nárůst o 6,8 procenta. Čína je přitom pro Škodu nadále největším trhem.

I vloni byla nejprodávanějším modelem Octavia, prodalo se 247 400 vozů, Fabia zaznamenala dramatický pokles (o 39 procent). "Dlouhodobě zaznamenáváme popularitu modelů SUV, jeden ze tří prodaných vozů Škoda je SUV. Obdobný trend vidíme i v Číně, kde prodáváme model Kodiaq GT, SUV s liniemi kupé. Jeden ze tří Kodiaqů prodaných v Číně je tento model," uvedl na konferenci nový člen představenstva Škody Auto Martin Jahn, zodpovědný za prodej a marketing.

Schäfer také naznačil plány automobilky na následující roky. "Škoda má v rámci koncernu Volkswagen větší kompetence, zodpovídá za ruský trh, region severní Afriky a sází na region jihovýchodní Asie, tzv. ASEAN," dodal. Připomněl také, že vlajková loď Superb se bude od roku 2023 vyrábět spolu se sesterským Volkswagenem Passat v bratislavské továrně.

"Škoda bude i nadále vyrábět model Fabia Combi, který by měl oslovit především ty, pro něž je důležitá vysoká užitná hodnota za rozumné peníze," řekl Schäfer.

Letos v květnu se spouští oficiální prodej nového elektromobilu Enyaq iV. "Už máme přes 30 tisíc objednávek a věříme, že zákazníky také osloví celý ekosystém služeb, například aplikace Powerpass, která umožní využívat nabíjecí stanice v rámci celoevropské sítě," dodal Martin Jahn z představenstva Škody Auto. Škoda chce v mladoboleslavské továrně vyrábět 350 Enyaqů denně.

Na výroční tiskové konferenci představenstva Škody také připomněl, že by byl rád, aby v Česku stála továrna na výrobu baterií pro elektromobily. O plánech na výstavbu šesti závodů v Evropě před časem informoval přímo koncern Volkswagen. "Byli bychom rádi, kdyby jedna továrna vznikla v Česku," dodal Schäfer.