Kdeže čipy. Moderní auta zůstávají trčet kvůli součástce známé sto dvacet let

Motory nevydrží, elektronika stávkuje, auta už nejsou, co bývala, slýcháme často. Moderní vůz ale dokáže na několik dnů zůstat stát i kvůli pneumatice. Či spíše kvůli její absenci. Úsporné řešení bez rezervy vás při defektu odkáže na servis, a ten většinou nefunguje o víkendu, natož v noci. Vyrazit bez náhradního kola na dovolenou je risk. Pokud to jde, zkuste si ho aspoň půjčit.

Za časů raně poválečné techniky - do níž bezesporu patří ještě Škoda 120 - žádný opravdový muž nevyrazil na delší cestu bez kompletního vybavení pro nouzový dojezd. Obnášelo kanystr benzinu, láhev oleje a destilované vody, klínový řemen a nabitou baterii, veškeré nářadí včetně zvedáku a samozřejmě náhradní kolo.

S rostoucí spolehlivostí automobilů se tento arzenál postupně zmenšoval, až zbyly jen poslední dvě položky. Jak čas šel, začalo průmyslovým cifršpiónům připadat, že i to je škoda peněz a hledali způsob, jak se vyvléct z povinnosti montovat rezervu a hever do každého vozu.

Nahrávaly jim dvě okolnosti: jednak udržované a čisté silnice západního světa, na nichž jen tak nepíchnete, a zadruhé přísné limity emisí CO2 měřené na jednotlivé gramy. Pro jejich splnění je důležitá každá úspora hmotnosti, a jelikož kolo s heverem váží i pětadvacet kilo, muselo pryč.

Nahrazovat je začaly nejprve opravné sady s lepidlem a kompresorkem, později dojezdové pneumatiky, které mají tak tuhou výztuhu, aby váhu auta po nějakou dobu unesly, i když vzduch uteče. Nejrychleji rezerva mizela z aut, kde je málo místa. Tedy z kabrioletů, jimž se musí do kufru vejít složená střecha, ze sedmimístných rodinných minibusů, kde místo v podlaze zabírají sedačky třetí řady, a nakonec z hybridů kvůli rozměrným bateriím.

Většina rodinných aut dnes rezervu mít může, ale musíte si za ni připlatit, což řadu lidí při koupi nenapadne. Jenže ne v celé Evropě jsou silnice tak pečlivě opravované a čištěné jako v Německu či Švýcarsku. A hlavně i tam může z auta před vámi upadnout nějaký šroub nebo vyvažovací závaží z kola. A než se nadějete, propíchne vaši pneumatiku.

Co se bude dít dál, záleží na okolnostech. Pokud má pneumatika poškozenou bočnici, není jí pomoci a musí se vyměnit. V autě bez rezervy to znamená nejen čekání na odtahovku, ale i na otevřený servis a jeho skladové zásoby.

Škála rozměrů pneumatik je dnes mnohem pestřejší než před deseti lety a opravny si drží skladem jen několik nejobvyklejších. "V pátek večer odtažená auta často čekají na pneumatiku až do pondělí," potvrzuje majitel liberecké odtahové služby František Říha.

Milosrdnější scénář je, že na ostrý předmět najedete čelně a propíchnete běhoun. Pak se dá se díra do určité velikosti odborně zacelit. Ve větších městech zpravidla některý pneuservis nabízí tyto základní opravy i o víkendech a v noci. V řadě menších míst se však do rána pomoci nedočkáte, i v Praze je takový servis jen jeden. Připravit se musíte na víkendový příplatek - k přibližně osmi stovkám za studenou vulkanizaci ještě dalších dvanáct až patnáct set.

Pro cestu na dovolenou a s dětmi na palubě to nejsou nejlepší vyhlídky. Mezi přáteli, členy klubů či uživateli diskusních fór se proto rozšířil zvyk si náhradní kolo na delší cestu půjčit. A naučila se to i řada opraven. "U modelů S-Max a Galaxy, které rezervu vůbec nemají, ji zákazníkům na zálohu půjčujeme," potvrzuje Ludvík Rochl ze servisu Ford Autodílna Maier na Břevnově.

Ve vozidle, kde na ně není vyhrazené místo, je třeba náhradní kolo i zvedák v kufru důkladně upevnit alespoň upínacími "pavouky". V praxi je to ale zdaleka nejpraktičtější řešení, které vám po defektu umožní pokračovat v cestě.

Na rozdíl od dojezdových pneumatik typu Run Flat, které umožňují jen nouzový dojezd rychlostí do 80 km/h. Opravovat by se správně neměly, protože proražený kord by nemusel váhu auta unést při dalším defektu.

Opravné sady nejenže některé defekty nezacelí, ale profesionálové nedoporučují jejich používání vůbec. Lepicí sprej se totiž aplikuje skrz ventilek a do místa úniku by měl těsnicí hmotu zatlačit vzduchu z kompresoru. Jenže ona ulpí a zaschne i všude kolem, což poté pneuservisu znemožní lepení na větší ploše.

Funkčně je to tedy naprostá zbytečnost, ale vyžaduje ji zákon a pro případ policejní kontroly nebo STK musí v autě být. Jediná polehčující okolnost je, že si s ní můžete dofouknout jízdní kolo.