Kde je na dálnici D1 lepší zpomalit? Projděte si místa, na kterých se měří rychlost

Oprava dálnice D1 z Prahy do Brna začala už v roce 2013, hotová ale nebude dříve než v příštím roce. Pro řidiče to přináší řadu omezení, jedním z nich je například úsekové měření rychlosti v místech, kde probíhají opravy. V současnosti je tak potřeba dát nohu z plynu na téměř 61 kilometrech dálnice. To znamená na více než třetině z opravovaného úseku.