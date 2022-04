Každý pátý cyklista se zraněním měl v krvi alkohol. Někteří řidiči od nehody ujíždějí

Stát by měl letos ve srovnání s loňským rokem získat méně na dani z příjmu fyzických osob i firem. Výnosy z dalších daní a sociálního pojištění by měly ale růst. Vyplývá to z přehledu, který zveřejnilo ministerstvo financí. Resort tak čeká stejný trend jako v lednových materiálech pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy. Ten posoudí ve čtvrtek novou makroekonomickou prognózu ministerstva financí.

Daňové příjmy jsou odhadované na úrovni veřejných rozpočtů. Řada daní je přitom takzvaně sdílených, což znamená, že výnosy z nich se rozdělují mezi státní rozpočet, obce a kraje. Schválený státní rozpočet na letošní rok se schodkem 280 miliard korun počítá s daňovými příjmy 733,6 miliardy korun bez sociálního zabezpečení. Loni to bylo 698,7 miliardy korun.