Češi jsou proti každoroční STK pro starší auta. Senát ho zkritizoval, hledá spojence

Senátní podvýbor pro dopravu a energetiku jednomyslně odmítl návrh Evropské komise, který by zavedl každoroční technické kontroly osobních a lehkých užitkových vozidel starších deseti let. S návrhem nesouhlasí ani ministerstvo dopravy, které jej označilo za nepřijatelný a bez přínosu pro bezpečnost.

"Změnilo by to dosavadní dvouletý cyklus kontrol, mělo by to negativní dopady na občany a přínos je minimální," uvedl ředitel odboru zahraničních vztahů a EU Zdeněk Čechura. Podle něj je navíc problém dopravních nehod způsobených technickým stavem vozidel okrajový.

Česko chce vytvořit alianci států, které mají stejně jako Česko dvouletý cyklus technických prohlídek, aktuálně jde o 11 členských zemí EU. Vliv této koalice by tak mohl být poté silnější.

Podvýbor odmítl i návrh na každoroční emisní kontroly u dodávek už jeden rok po první registraci. Evropská komise přitom při přednesu tohoto návrhu letos na jaře argumentovala tím, že starší auta mají vyšší emise, a také poukazovala na snahu o vyšší bezpečnost.

Redakce už před časem oslovila také české europoslance s žádostí o vyjádření, jak se k návrhu staví (více info zde). Za nesmysl ho označil například Jaroslav Bžoch (ANO), nesouhlasí s ním ani Ondřej Knotek (rovněž ANO). Jednoznačně proti návrhu byl Filip Turek ze strany Motoristé sobě, stejně jako Veronika Vrecionová z ODS.

Například europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) jej ale vyloženě neodmítl. "Stav některých vozů na našich silnicích ukazuje, že současný systém není vždy dostatečně účinný. Z tohoto pohledu má návrh EK logiku - cílem je zvýšit ochranu zdraví a bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Klíčové však bude, jak přesně bude návrh proveden i vzhledem k požadavku co nejnižších nákladů a zatížení pro majitele starších aut, a do jaké míry umožní členským státům přizpůsobit pravidla své domácí situaci," řekl Niedermayer.

Ondřej Kolář (TOP 09) jako jeden z mála europoslanců není proti a s návrhem Evropské komise spíše souhlasil. "Jezdit každý rok na technickou s jakýmkoliv autem mi nepřijde jako šikana řidičů, ale jako snaha o co nejbezpečnější silniční provoz. Sám mám sedm let staré auto, ve kterém vozím čtyři děti, a jsem rád, když je auto zkontrolované a v pořádku," říká s tím, že oproti současnému dvouletému cyklu by o tak zásadní změnu nešlo.