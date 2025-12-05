Auto

Každoroční kontroly na STK pro auta starší deseti let nebudou, státy EU to odmítly

před 21 minutami
Evropská komise navrhovala, aby auta starší deseti let musela jezdit na STK každý rok. Nakonec to státy EU při hlasování odmítly.
Členské státy EU se ve čtvrtek shodly na tom, že technické kontroly vozidel pro automobily starší deseti let se budou nadále konat každé dva roky a nikoli každý rok, jak navrhovala Evropská komise. Po jednání v Bruselu to uvedl odcházející český ministr dopravy Martin Kupka.

Nyní se očekává, že svou pozici k normě přijme i Evropský parlament. Jakmile se tak stane, bude o konečné podobě legislativy moci začít vyjednávání mezi europarlamentem, Evropskou komisí a Radou EU, tedy členskými státy.

Evropská komise letos v dubnu navrhla úpravu pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a registrace vozidel. Zamýšlela přitom zavést mimo jiné "roční kontroly starších automobilů a dodávek a pokročilé metody testování emisí, které by měly odhalit vozidla s vysokými emisemi, aby se snížilo znečištění jemnými částicemi". Roční prohlídky se podle záměru komise měly týkat osobních a dodávkových vozů starších deseti let.

S tím ale členské státy EU, včetně České republiky, nesouhlasily.

Podle Kupky totiž data, která mají státy EU k dispozici, neukazují na to, že by zvyšování četnosti technických kontrol byl potřeba a že by to snížilo množství dopravních nehod.

"Nejsou to totiž v nadměrné míře auta starší deseti let, kvůli jejichž technickému stavu by docházelo k většímu počtu dopravních nehod," řekl český ministr.

Nejdůležitější zprávou tak podle Kupky je, že se podařilo zabránit zkrácené lhůtě pro technické kontroly vozidel, protože hrozilo, že by auta starší deseti let musela na technickou prohlídku každý rok. Také se podle něj podařilo posílit ochranu před podvodným stáčením tachometrů.

Plán komise počítá též se zavedením digitálního osvědčení o registraci vozidla a usnadněním technických kontrol pro osoby dočasně pobývající v jiné zemi unie.

Rozsah a četnost technických kontrol státy EU neměnit nechtějí. "Zůstává zachována také současná výjimka, která vylučuje z kontrol motocykly," uvedla Rada EU.

 
