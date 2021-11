Kam se hrabe Škoda Superb. Vyzkoušeli jsme novou policejní stíhačku BMW 540i Touring

Dálniční policie dostane nová „civilní“ i označená auta na lapání pirátů. Tradičně nasazovala Superby a Passaty, tentokrát však přijde na řadu zbraň těžšího kalibru, policisté podepsali rámcovou smlouvu na dodávku až 70 kusů upravených BMW 540i Touring. My auto vyzkoušeli v běžně dostupném provedení.

Po letech, kdy mohli policisté jen testovat plug-in hybridní sporťák i8 nebo limuzíny řady sedm, se konečně dočkali a vlastní BMW si i pořídí. BMW, respektive jeho dealer Stratos Auto, zvítězil podle informací serveru zdopravy.cz ve výběrovém řízení. Policisté si tak budou chtít získávat na silnici respekt v pětkovém kombi.

Ano, policejní specifikace bude vypadat jinak. Naše pětka k testu přijela vylepšená příplatky v souhrnné hodnotě přesahující 1,1 milionu. Policisté jistě nebudou auta dostávat lakovaná v tmavě zeleném odstínu Goodwood Green Pearl (+ 149 042 Kč) a s koženým karamelovým čalouněním Merino za 127 348 korun. Stejně tak v rámci výběrového řízení nepožadovali laserová světla za 54 184 korun.

Pomineme-li ale tyto příplatky, často z programu BMW Individual, mechanicky se testovaný vůz shoduje s požadavky policie. Má tak například elektronické nastavení tlumičů za 20 332 korun a pod kapotou stejný přeplňovaný třílitr o výkonu 245 kilowattů. Nechybí ani osmistupňový automat a pohon všech kol.

Nutno říct, že v podobě svých nových aut dostala policie do rukou velice zajímavý náborový bonus, protože pětka je v porovnání se Superbem, snad se ve Škodě nebudou zlobit, jiný vesmír. Pohodlná sedadla s širokými možnostmi nastavení umí na dlouhých cestách doslova hýčkat, adaptivní podvozek na 19" kolech (policisté budou mít ještě výhodu o palec menších osmnáctek) žehlí nerovnosti a dálniční stotřicítka na palubě pětky působí jako jízda krokem.

V zatáčkách pak BMW umí dostát své pověsti řidičského stroje, působí jistě, lehkonoze, je čitelné a díky pohonu všech kol má za všech okolností dostatek trakce. Podobný mix jízdních vlastností a komfortu prostě Superb nabídnout nedokáže.

A to samé platí i o motoru pod kapotou. Dvoulitr ve Škodě je se svými 206 kW solidní strojovnou a z nuly na sto zrychlí za 5,3 vteřiny, tedy jen o desetinu pomaleji než BMW, avšak rozdílný dojem je nesrovnatelný. Třílitr od BMW se svými 245 kilowatty a 450 newtonmetry temně hučí a hladce se sbírá z nízkých otáček. Již okolo dvou tisíc přesvědčivě a dynamicky táhne.

Dojem ještě vylepšuje osmistupňový automat, který vlastně nedovolí motoru, aby se dostal do otáček, v nichž mu chybí elán, a pokud náhodou ano, vyřeší to rychlým přeřazením. Díky dlouhé osmičce motor ve 130 km/h netočí ani dva tisíce otáček.

To pomáhá spotřebě, která zůstává navzdory třem litrům objemu rozumná. Kdo se nežene, jak to ostatně policisté vyčkávající v pravém pruhu dálnice většinou dělají, zvládne s 540i jezdit do devíti litrů. Pokud občas výrazněji polechtáte plynový pedál, musíte počítat s deseti litry. I to je solidní, a ne příliš odlišné od dvoulitrového Superbu.

Kde bez čtyř centimetrů pětimetrová pětka na Superb nebo i Octavii jednoznačně ztrácí, je vnitřní prostor. Zde si vybírá daň řadový šestiválec umístěný podélně až za přední nápravou. Za macatými předními sedadly je pro kolena místa dost ale ne královsky. Sedák naštěstí BMW dodává velkorysejší a sklon opěradla je nastavený tak, aby se v autě pohodlně cestovalo. Ve finále se tu sedí příjemně, ale dlouháni musí počítat s určitým omezením volnosti svých dolních končetin.

Menší je i kufr, který jen těsně splnil požadavky policie. Ta chtěla přesně 560litrový zavazadelník, což je i hodnota, kterou nabízí BMW. Prostor je ale pravidelný, dobře přístupný a kromě šikovné roletky, která sama vyjede nahoru po otevření zadních dveří, je tu i samostatně otevíratelné zadní okno, díky němuž se dá rychle sáhnout pro drobnosti v horní části kufru.

Samostatnou kapitolou v případě BMW je takřka k dokonalosti dotažená ergonomie. Palubní systém se zde navzdory celé řadě funkcí snadno ovládá, díky vyhrazeným tlačítkům je rychlé i přepínání jízdních režimů, které policie mimo jiné rovněž požadovala. Plynule a srozumitelně zde fungují i asistenční systémy.

S pětkovým BMW se dálničním policistům dostává do rukou jednoznačně skvělé auto, pravděpodobně to nejlepší, které je momentálně ve vyšší střední třídě k dispozici. Verze 540i je přitom jednou z ideálních voleb i pro běžné smrtelníky. Je rychlá, hbitá, komfortní a umí být poměrně úsporná. Dálniční střelci s vysokým rozpočtem mohou zvážit ještě naftové 530d a 540d.

Jen pochopitelně není levná. Základní cena startuje na 1 779 700 korunách, testované auto vyšlo s příplatky dokonce na 2,9 milionu. A i když policie nedostane celou řadu luxusních prvků, jeden vůz ji s radary a se vším vyjde na 2,27 milionu. Původně přitom čekala, že se cena bude pohybovat okolo 2,06 milionu. Radost příslušníků dálniční policie tak vykoupí hořkost daňového poplatníka.

BMW 540i xDrive Touring Motor: benzinový šestiválec, 2998 cm3, turbo

Výkon: 245 kW při 5500-6250 ot./min

Točivý moment: 450 Nm při 1600-4800 ot./min

Nejvyšší rychlost: 250 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 5,2 s

Kombinovaná spotřeba: 7,8-8,5 l/100 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 560 l

Cena: od 1 779 700 Kč, test. vůz 2 910 350 Kč

Superb nebo Passat by byl nejspíš levnější, konkurenci však podle veřejných informací komplikovaly život natažené dodací lhůty dané nedostatkem čipů a také požadavek policie na pneumatiky typu runflat s možností nouzového dojezdu.