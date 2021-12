Představuje se ikonický kalendář Pirelli. Brian Adams zachytil muzikanty na cestě

Jedno zvučnější jméno vedle druhého. Gumárenský gigant Pirelli publikuje vydání svého dnes už legendárního kalendáře. Pro rok 2022 snímky nafotil známý hudebník a producent Brian Adams a hvězdami jednotlivých měsíců jsou osobnosti z hudební scény, například Iggy Pop, Rita Ora, Cher a mnoho dalších.

Kalendář, který si jen tak nepořídíte. Je unikátní tím, že neputuje do běžného prodeje, firma ho rozdává slavným a vlivným osobnostem, významným partnerům, státníkům nebo společenským elitám, několik z nich se draží v aukci a peníze se věnují na charitu. Vždy ho fotí slavní fotografové či známé osobnosti a s pneumatikami toho má obvykle pramálo společného. Fotografové totiž dostávají prostor pro neobvyklé koncepce.

Kalendář Pirelli je fenoménem pop kultury od chvíle, kdy v roce 1963 vzniklo první vydání. Má za cíl mapovat trendy, a proto se mění podle doby, ve které právě vzniká. Postupně na kalendáři spolupracovaly ty nejproslulejší světové supermodelky, například Gisele Bündchenová, Natalia Vodianova, Sophia Lorenová a Cindy Crawfordová. Slavnými fotografy byli v minulosti Terence Donovan, Helmut Newton, Herb Ritts, Richard Avedon či Annie Leibovitzová.

Tentokrát se focení ujal kanadský muzikant a hudební producent Brian Adams, který si za svou kariéru vybudoval dobré jméno i jako fotograf. Už koncepce kalendáře je neobvyklá, vypadá jako LP deska. Má zachycovat muzikanty na turné, tedy ve chvílích, kdy se připravují na vystoupení, až po situace, kdy skončí v noci sami na hotelovém pokoji. Vše dokresluje název kalendáře: On the Road, tedy na cestě.

Oslavuje známé hudební hvězdy už od 60. let až do současnosti, a tak se tu na jednotlivých listech po měsících objevují velké osobnosti různorodých žánrů a různého věku. Jsou to Iggy Pop, Rita Ora, Cher, Jennifer Hudson, Normani, Grimes, St. Vincent, Kali Uchis, Bohan Phoenix a Saweetie. Focení probíhalo letos v létě během pouhých tří dní, a to v Los Angeles v prostorách divadla Palace a hollywoodského hotelu Chateau Marmont, a pak na Capri v hotelu La Scalinatella.

Brian Adams se na kalendáři objevuje také, a to jako hlavní postava pro měsíc prosinec. Je tedy vůbec prvním fotografem Pirelli kalendáře, který se postavil také před objektiv.

"Téma On the Road mě napadlo hned. Já jsem sám na turné už 45 let, a tak je mi blízké. Když jsem s návrhem přišel, myslel jsem si, že se už někdy v minulosti muselo realizovat, protože se tak nabízí. Funguje i symbolika, muzikanti na cestách a společnost, která vyrábí pneumatiky. To propojení mi dává smysl," řekl k práci na kalendáři Brian Adams.

Aby zachytil život muzikanta na turné co nejvěrohodněji, zaměřil se na určité detaily a metafory. "Například hudebníci nikdy pořádně nevidí přední část budovy, chodí do ní zezadu. Vidíme dveře pódia, zákulisí, suterén budovy… pendlujete od dveří jeviště ke dveřím auta, od dveří hotelu ke dveřím vlaku nebo autobusu… takže na cestách zkrátka procházíte hromadou dveří," líčí Adams.

Tento rok je tedy propojení s gumárenským gigantem trochu užší než dříve. Firma Pirelli chce spolu s kalendářem, jenž vychází už po osmačtyřicáté, připomenout oslavu 150. výročí od svého založení, které připadá na příští rok.

Kalendář, který si jen tak nekoupíte

Je to už tradice, ale kalendář Pirelli není možné pořídit v obchodě, buď se rozdává, nebo putuje do aukce. Vydražené peníze se věnují na charitu. Jeden výtisk kalendáře pro rok 2022 se bude dražit na začátku prosince. Vybrané peníze se už tradičně věnují Masarykovu onkologickému ústavu.