Jsou moc hlučná, zakažme je. V Německu se zvažuje zákaz aut se sportovním výfukem

V Německu se opět uvažuje o zákazu vozů s výfuky osazenými speciálními klapkami, díky kterým mohou mít sportovní zvuk. Jsou hlučná, kritizuje je sárský ministr životního prostředí Reinhold Jost (SPD).

U našich západních sousedů jsou, stejně jako u nás, sportovní vozy s laděnými výfuky osazenými speciálními klapkami pro zintenzivnění zvuku legální, pokud jejich hlučnost nepřekračuje stanovenou mez. Sárský ministr životního prostředí Reinhold Jost (SPD) však tyto výfuky kritizuje. Jsou podle něj totiž hlučné až moc. Uvádí to německý deník Die Welt.

Na spolkovém summitu ministrů životního prostředí, která se koná 7. listopadu, chce svůj návrh šířeji prodiskutovat. Obsahuje čtyři hlavní body a má přesvědčit ostatní státy v Německu, že sportovně laděné výfuky jsou zbytečně hlučné a je třeba je omezit.

Jost tvrdí, že automobilky totiž obcházejí měření hlučnosti při homologačním procesu podobně jako při měření emisí, což poté vyústilo v aféru Dieselgate.

Pokud by byl jeho návrh přijat spolkovou vládou, podle deníku Die Welt by hrozil zákaz vozům se sportovním zvukem, jako jsou například Jaguar F-Type, Mercedes-AMG C 63, ale i Hyundai i30 N.

Die Welt připomíná, že v sousedním Švýcarsku mají od roku 2016 zakázané dodatečné úpravy na výfukovém potrubí.